Asia Cup Rising Stars 2025 Full Schedule: LIVE Streaming, Fixtures, Timing, Squads, Venue, India vs Pakistan Match Details and All You Need to Know

Asia Cup Rising Stars 2025 Full Schedul: The Asia Cup Rising Stars Championship 2025 is set to begin on November 14 in Doha, Qatar. The T20 tournament, formerly known as the Emerging Asia Cup, will be played at the West End International Cricket Stadium. Defending champions Afghanistan will aim to retain their title in the latest edition of the event. Eight Asian teams will compete in the tournament, which will run till November 23. All eyes will be on India ‘A’ and Pakistan ‘A’, who are placed in the same group. Their clash on November 16 is expected to be one of the most anticipated matches of the competition.
The tournament will feature eight teams divided into two groups of four. Group A includes Bangladesh ‘A’, Sri Lanka ‘A’, Afghanistan ‘A’, and Hong Kong, while Group B consists of India ‘A’, Pakistan ‘A’, UAE, and Oman. A total of 15 matches will be played. Each team will face the other three sides in their group once. The top two from each group will move to the semifinals. The winner of Group A will face the runner-up of Group B, while Group A’s runner-up will play Group B’s winner. The final is scheduled for November 23, 2025.
All matches of the Asia Cup Rising Stars 2025 will be broadcast live on Sony Sports Network in India. Viewers can also stream the matches live on the Sony LIV app and website.
Asia Cup Rising Stars 2025 Schedule:
|Date
|Match
|Time (IST)
|November 14, 2025
|Pakistan ‘A’ vs Oman
|12 p.m.
|November 14, 2025
|India ‘A’ vs UAE
|5 p.m.
|November 15, 2025
|Bangladesh ‘A’ vs Hong Kong
|12 p.m.
|November 15, 2025
|Sri Lanka ‘A’ vs Afghanistan ‘A’
|5 p.m.
|November 16, 2025
|UAE vs Oman
|3 p.m.
|November 16, 2025
|India ‘A’ vs Pakistan ‘A’
|8 p.m.
|November 17, 2025
|Sri Lanka ‘A’ vs Hong Kong
|3 p.m.
|November 17, 2025
|Bangladesh ‘A’ vs Afghanistan ‘A’
|8 p.m.
|November 18, 2025
|Pakistan ‘A’ vs UAE
|3 p.m.
|November 18, 2025
|India ‘A’ vs Oman
|8 p.m.
|November 19, 2025
|Afghanistan ‘A’ vs Hong Kong
|3 p.m.
|November 19, 2025
|Sri Lanka ‘A’ vs Bangladesh ‘A’
|8 p.m.
|November 21, 2025
|Semifinal 1 (A1 vs B2)
|3 p.m.
|November 21, 2025
|Semifinal 2 (B1 vs A2)
|8 p.m.
|November 23, 2025
|Final
|8 p.m.
Asia Cup Rising Stars 2025 Full Squads
India ‘A’ Squad: Jitesh Sharma (capt), Priyansh Arya, Vaibhav Sooryavanshi, Nehal Wadhera, Naman Dhir (vc), Suryansh Shedge, Ramandeep Singh, Harsh Dubey, Ashutosh Sharma, Yash Thakur, Gurjapneet Singh, Vijay Kumar Vyshak, Yudhvir Singh Charak, Abhisek Porel (wk), Suyash Sharma.
Stand-by players: Gurnoor Singh Brar, Kumar Kushagra, Tanush Kotian, Sameer Rizvi, Shaik Rasheed.
Sri Lanka ‘A’ Squad: Dunith Wellalage (capt), Vishen Halambage, Nishan Madushka (wk), Nuwanidu Fernando, Lasith Croospulle, Ramesh Mendis, Kavindu de Livera, Sahan Arachchige, Ahan Wickramasinghe, Pramod Madushan, Garuka Sanketh, Isitha Wijesundara, Milan Rathnayake, V Viyaskanth, Traveen Mathew.
Afghanistan ‘A’ Squad: Darwish Rasooli (capt), Sediqullah Atal (vc), Noor Rahman (wk), Mohammad Ishaq (wk), Zubaid Akbari, Imran Mir, Rahmanullah Zadran, Ijaz Ahmad Ahmadzai, Nangeyalia Kharote, Farmanullah Safi, Qais Ahmad, AM Ghazanfar, Bilal Sami, Abdollah Ahmadzai, Faridoon Dawoodzai.
Reserves: Wafiullah Tarakhil, Sediqullah Pacha, Yama Arab.
Bangladesh ‘A’ Squad: Akbar Ali (capt, wk), Jishan Alam, Yasir Ali, Zawad Abrar, Habibur Rahman Sohan, Tofael Ahmed, Abdul Gaffar Saqlain, Abu Hider Rony, Mrittunjoy Chowdhury, Mahidul Islam Ankon (wk), Ripon Mondol, SM Meherob, Shadhin Islam, Rakibul Hasan, Ariful Islam.
Hong Kong Squad: Yasim Murtaza (capt), Kalhan Challu, Kinchit Shah, Shiv Mathur, Babar Hayat, Nizakat Khan, Aizaz Khan, Nasrulla Rana, Anshuman Rath (wk), Zeeshan Ali (wk), Ateeq Iqbal, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Ghazanfar, Mohammad Waheed, Ehsan Khan.
Pakistan ‘A’ Squad: Irfan Khan (capt), Yasir Khan, Mohammad Naeem, Arafat Minhas, Saad Masood, Mubasir Khan, Mohammad Salman, Muhammad Shahzad, Mohammad Faiq, Maaz Sadaqat, Ghazi Ghori (wk), Ahmed Daniyal, Ubaid Shah, Sufiyan Muqeem, Shahid Aziz.
UAE Squad: Alishan Sharafu (capt), Ethan D’Souza, Sohaib Khan, Yayin Rai, Mayank Rajesh Kumar, Aayan Afzal Khan, Harshit Kaushik, Syed Haider (wk), Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Rohid Khan, Zahid Ali, Muhammad Farazuddin, Muhammad Arfan.
Oman Squad: Hammad Mirza (capt, wk), Zikria Islam, Wasim Ali, Hassnain Shah, Muzahir Raza, Shafiq Jan, Jay Odedra, Sufyan Yousaf (wk), Aryan Bisht, Samay Shrivastava, Shuaib Al Balushi, Pruthvikumar Macchi, Ubaid Ullaha.