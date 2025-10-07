ENG-W vs BAN-W, ICC Women’s World Cup 2025: Heather Knight’s Unbeaten 79 Guides England Women to 4-Wicket Win Over Bangladesh

England Women’s National Cricket Team vs Bangladesh Women’s National Cricket Team Match Scorecard: Bangladesh gave England a scare but Heather Knight’s unbeaten 79 helped the four-time champions secure a four-wicket win. England chased 179 and reached 182 for six in 46.1 overs to make it two wins from two in the tournament.

𝐁𝐚𝐧𝐠𝐥𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡: 𝟏𝟕𝟖/𝟏𝟎 (𝟒𝟗.𝟒) Sobhana Mostary - 60 (108) Rabeya Khan - 43* (27) Sophie Ecclestone - 3/24 (10)

𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝: 𝟏𝟖𝟐/𝟔 (𝟒𝟔.𝟏) Heather Knight - 79* (111) Charlie Dean - 27* (56) Fahima Khatun - 3/16 (10)