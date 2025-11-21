IND-A vs BAN-A LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch India A vs Bangladesh A Asia Cup Rising Stars 2025 1st Semi-Final

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard Live Streaming Details: India A won the toss and chose to bowl first against Bangladesh A in the first semi-final of the ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2025 at West End Park International Cricket Stadium in Doha on Friday, November 21, 2025. The winner will meet either Pakistan A or Sri Lanka A in the final on Sunday. Fans can watch the live telecast on Sony Sports Network channels. The live steaming is available on Sony LIV app and website.

Toss



India A have elected to bowl first in the semi-final



Updates

India A vs Bangladesh A, Asia Cup Rising Stars 2025 Semifinal 1 Live Streaming Info

Match: India A vs Bangladesh A, Rising Stars Asia Cup 2025 Semifinal

Date: Friday, November 21, 2025

Venue: West End Park International Cricket Stadium, Doha, Qatar

Match Start Time: 3 PM IST

Toss Time: 2:30 PM IST

Live Telecast: Sony Sports Network TV channels

Live Streaming: Sony LIV app and website

Semi-finals



Watch #TeamIndia take on Bangladesh A in the Semi-finals of #DPWorldAsiaCupRisingStars2025, today at 3 PM LIVE on Sony Sports Network & Sony LIV.

India A vs Bangladesh A Playing 11s

Bangladesh A (Playing XI): Habibur Rahman Sohan, Jishan Alam, Zawad Abrar, Akbar Ali(w/c), Mahidul Islam Ankon, Yasir Ali, SM Meherob, Abu Hider Rony, Rakibul Hasan, Abdul Gaffar Saqlain, Ripon Mondol

India A (Playing XI): Priyansh Arya, Vaibhav Suryavanshi, Naman Dhir, Nehal Wadhera, Jitesh Sharma(w/c), Harsh Dubey, Ashutosh Sharma, Ramandeep Singh, Vijaykumar Vyshak, Gurjapneet Singh, Suyash Sharma