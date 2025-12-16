IND U19 vs MLY U19 LIVE Cricket Streaming: When and Where to Watch India vs Malaysia ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 Match

India National Cricket Team vs Malaysia National Cricket Team Match Scorecard Live Streaming Details: Malaysia Under 19 won the toss and chose to bowl against India Under 19 in the 10th Group A match of the ACC Men’s Under 19 Asia Cup 2025 at The Sevens Stadium on Tuesday, December 16, 2025. Fans can watch the live telecast on Sony Sports Network channels. The live steaming is available on Sony LIV app and website.

India U19 vs Malaysia U19 Live Streaming Info

Match: India U-19 vs Malaysia U-19

Tournament: ACC Under-19 Men’s Asia Cup 2025

Match start time: 10:30 am IST

TV telecast in India: Sony Sports Network

Live streaming in India: SonyLIV app and website

India U19 vs Malaysia U19 Playing XIs

Malaysia U19 (Playing XI): Azib Wajdi, Mohammad Hairil(w), Muhd Afinid, Deeaz Patro(c), Muhammad Aalif, Muhammad Akram, Hamzah Panggi, Muhammad Fathul Muin, N Sathnakumaran, Jaashwin Krishnamurthi, Muhammad Nurhanif

India U19 (Playing XI): Ayush Mhatre(c), Vaibhav Suryavanshi, Vihaan Malhotra, Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu(w), Harvansh Pangalia, Kanishk Chouhan, Khilan Patel, Deepesh Devendran, Udhav Mohan, Kishan Kumar Singh