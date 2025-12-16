IPL 2026: Full Squad List of All 10 Teams After Mini Auction

IPL 2026 Auction: The IPL 2026 auction delivered big spending and new records as all 10 teams completed their squads on Tuesday. A total of 77 players were sold for a combined Rs 215.45 crore. Twenty nine of them were overseas players. Australia all rounder Cameron Green emerged as the costliest buy of the auction. Kolkata Knight Riders signed him for Rs 25.20 crore. However uncapped Indian players drew major attention. Prashant Veer and Kartik Sharma became the joint most expensive uncapped Indians. Chennai Super Kings signed both players for Rs 14.20 crore each.
Here is how the final squads look after the auction.
Chennai Super Kings – IPL 2026 Squad
Players Bought
|Player Name
|Price
|Kartik Sharma
|Rs 14.20 crore
|Prashant Veer
|Rs 14.20 crore
|Rahul Chahar
|Rs 5.20 crore
|Akeal Hosein
|Rs 2 crore
|Matt Henry
|Rs 2 crore
|Matthew Short
|Rs 1.50 crore
|Aman Khan
|Rs 40 lakh
|Sarfaraz Khan
|Rs 75 lakh
|Zakary Foulkes
|Rs 75 lakh
Retained Players
|Player Name
|Ruturaj Gaikwad (captain)
|Ayush Mhatre
|M.S. Dhoni
|Dewald Brevis
|Urvil Patel
|Shivam Dube
|Jamie Overton
|Ramakrishna Ghosh
|Noor Ahmad
|Khaleel Ahmed
|Anshul Kamboj
|Gurjapneet Singh
|Shreyas Gopal
|Mukesh Choudhary
|Nathan Ellis
Traded In
|Player Name
|From
|Sanju Samson
|Rajasthan Royals
Purse Remaining: Rs 2.40 crore
Mumbai Indians – IPL 2026 Squad
Players Bought
|Player Name
|Price
|Quinton de Kock
|Rs 1 crore
|Mohammad Izhar
|Rs 30 lakh
|Danish Malewar
|Rs 30 lakh
|Atharva Ankolekar
|Rs 30 lakh
|Mayank Rawat
|Rs 30 lakh
Retained Players
|Player Name
|Hardik Pandya
|Rohit Sharma
|Suryakumar Yadav
|Tilak Varma
|Ryan Rickleton
|Robin Minz
|Mitchell Santner
|Corbin Bosch
|Naman Dhir
|Jasprit Bumrah
|Trent Boult
|Allah Ghafanzar
|Ashwani Kumar
|Deepak Chahar
|Will Jacks
|Raghu Sharma
|Raj Angad Bawa
Traded In
|Player Name
|From
|Sherfane Rutherford
|Gujarat Titans
|Mayank Markande
|Kolkata Knight Riders
|Shardul Thakur
|Lucknow Super Giants
Purse Remaining: Rs 55 lakh
Kolkata Knight Riders – IPL 2026 Squad
Players Bought
|Player Name
|Price
|Cameron Green
|Rs 25.20 crore
|Matheesha Pathirana
|Rs 18 crore
|Mustafizur Rahman
|Rs 9.20 crore
|Tejasvi Singh
|Rs 3 crore
|Finn Allen
|Rs 2 crore
|Rachin Ravindra
|Rs 2 crore
|Tim Seifert
|Rs 1.50 crore
|Akashdeep
|Rs 1 crore
|Rahul Tripathi
|Rs 75 lakh
|Kartik Tyagi
|Rs 30 lakh
|Daksh Kamra
|Rs 30 lakh
|Sarthak Ranjan
|Rs 30 lakh
|Prashant Solanki
|Rs 30 lakh
Retained Players
|Player Name
|Ajinkya Rahane
|Sunil Narine
|Rinku Singh
|Angkrish Raghuvanshi
|Manish Pandey
|Varun Chakravarthy
|Ramandeep Singh
|Ankul Roy
|Rovman Powell
|Harshit Rana
|Vaibhav Arora
|Umran Malik
Purse Remaining: Rs 45 lakh
Royal Challengers Bengaluru – IPL 2026 Squad
Players Bought
|Player Name
|Price
|Venkatesh Iyer
|Rs 7 crore
|Mangesh Yadav
|Rs 5.20 crore
|Jacob Duffy
|Rs 2 crore
|Jordan Cox
|Rs 75 lakh
|Satwik Deswal
|Rs 30 lakh
|Vihaan Malhotra
|Rs 30 lakh
|Kanishk Chouhan
|Rs 30 lakh
|Vicky Ostwal
|Rs 30 lakh
Retained Players
|Player Name
|Rajat Patidar (captain)
|Virat Kohli
|Devdutt Padikkal
|Phil Salt
|Jitesh Sharma
|Krunal Pandya
|Swapnil Singh
|Tim David
|Romario Shepherd
|Jacob Bethell
|Josh Hazlewood
|Yash Dayal
|Bhuvneshwar Kumar
|Nuwan Thushara
|Rasikh Salam
|Abhinandan Singh
|Suyash Sharma
Purse Remaining: Rs 25 lakh
Punjab Kings – IPL 2026 Squad
Players Bought
|Player Name
|Price
|Cooper Connolly
|Rs 2 crore
|Ben Dwarshuis
|Rs 4.40 crore
|Praveen Dubey
|Rs 30 lakh
|Vishal Nishad
|Rs 30 lakh
Retained Players
|Player Name
|Prabhsimran Singh
|Priyansh Arya
|Shreyas Iyer
|Shashank Singh
|Nehal Wadhera
|Marcus Stoinis
|Azmatullah Omarzai
|Marco Jansen
|Harpreet Brar
|Yuzvendra Chahal
|Arshdeep Singh
|Musheer Khan
|Pyala Avinash
|Harnoor Pannu
|Suryansh Shedge
|Mitchell Owen
|Xavier Bartlett
|Lockie Ferguson
|Vyshak Vijaykumar
|Yash Thakur
|Vishnu Vinod
Purse Remaining: Rs 3.50 crore
Gujarat Titans – IPL 2026 Squad
Players Bought
|Player Name
|Price
|Jason Holder
|Rs 7 crore
|Ashok Sharma
|Rs 90 lakh
|Luke Wood
|Rs 75 lakh
|Prithvi Raj Yarra
|Rs 30 lakh
|Tom Banton
|Rs 30 lakh
Retained Players
|Player Name
|Shubman Gill (captain)
|Sai Sudharsan
|Kumar Kushagra
|Anuj Rawat
|Jos Buttler
|Nishant Sindhu
|Washington Sundar
|Arshad Khan
|Shahrukh Khan
|Rahul Tewatia
|Kagiso Rabada
|Mohammed Siraj
|Prasidh Krishna
|Ishant Sharma
|Gurnoor Singh Brar
|Rashid Khan
|Manav Suthar
|Sai Kishore
|Jayant Yadav
|Glenn Phillips
Rajasthan Royals – IPL 2026 Squad
Players Bought
|Player Name
|Price
|Ravi Bishnoi
|Rs 7.20 crore
|Ravi Singh
|Rs 95 lakh
|Sushant Mishra
|Rs 90 lakh
|Vignesh Puthur
|Rs 30 lakh
|Yash Raj Punja
|Rs 30 lakh
|Aman Rao
|Rs 30 lakh
|Brijesh Sharma
|Rs 30 lakh
|Kuldeep Sen
|Rs 75 lakh
|Adam Milne
|Rs 2.40 crore
Retained Players
|Player Name
|Shubham Dubey
|Vaibhav Suryavanshi
|Lhuan-Dre Pretorius
|Shimron Hetmyer
|Yashasvi Jaiswal
|Dhruv Jurel
|Riyan Parag
|Yudhvir Singh Charak
|Jofra Archer
|Tushar Deshpande
|Kwena Maphaka
|Nandre Burger
Traded In
|Player Name
|From
|Ravindra Jadeja
|Chennai Super Kings
|Sam Curran
|Chennai Super Kings
Purse Remaining: Rs 2.65 crore
Sunrisers Hyderabad – IPL 2026 Squad
Players Bought
|Player Name
|Price
|Liam Livingstone
|Rs 13 crore
|Jack Edwards
|Rs 3 crore
|Salil Arora
|Rs 1.50 crore
|Shivam Mvi
|Rs 75 lakh
|Shivang Kumar
|Rs 30 lakh
|Sakib Hussain
|Rs 30 lakh
|Onkar Tarmale
|Rs 30 lakh
|Krains Fuletra
|Rs 30 lakh
|Praful Hinge
|Rs 30 lakh
|Amit Kumar
|Rs 30 lakh
Retained Players
|Player Name
|Pat Cummins (captain)
|Travis Head
|Abhishek Sharma
|Aniket Verma
|R. Smaran
|Ishan Kishan
|Heinrich Klaasen
|Nitish Kumar Reddy
|Harsh Dubey
|Kamindu Mendis
|Harshal Patel
|Brydon Carse
|Jaydev Unadkat
|Eshan Malinga
|Zeeshan Ansari
Purse Remaining: Rs 5.45 crore
Lucknow Super Giants – IPL 2026 Squad
Players Bought
|Player Name
|Price
|Josh Inglis
|Rs 8.60 crore
|Mukul Choudhary
|Rs 2.60 crore
|Akshat Raghuwanshi
|Rs 2.20 crore
|Anrich Nortje
|Rs 2 crore
|Wanindu Hasaranga
|Rs 2 crore
|Naman Tiwari
|Rs 1 crore
Retained Players
|Player Name
|Rishabh Pant (captain)
|Abdul Samad
|Ayush Badoni
|Aiden Markram
|Matthew Breetzke
|Himmat Singh
|Nicholas Pooran
|Mitchell Marsh
|Shahbaz Ahmed
|Arshin Kulkarni
|Mayank Yadav
|Avesh Khan
|Mohsin Khan
|Manimaran Siddharth
|Digvesh Rathi
|Prince Yadav
|Akash Singh
Traded In
|Player Name
|From
|Mohammed Shami
|Sunrisers Hyderabad
|Arjun Tendulkar
|Mumbai Indians
Purse Remaining: Rs 4.55 crore
