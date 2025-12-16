IPL 2026: Full Squad List of All 10 Teams After Mini Auction

IPL 2026 Auction: The IPL 2026 auction delivered big spending and new records as all 10 teams completed their ...

IPL 2026: Full Squad List of All 10 Teams After Mini Auction

IPL 2026 Auction: The IPL 2026 auction delivered big spending and new records as all 10 teams completed their squads on Tuesday. A total of 77 players were sold for a combined Rs 215.45 crore. Twenty nine of them were overseas players. Australia all rounder Cameron Green emerged as the costliest buy of the auction. Kolkata Knight Riders signed him for Rs 25.20 crore. However uncapped Indian players drew major attention. Prashant Veer and Kartik Sharma became the joint most expensive uncapped Indians. Chennai Super Kings signed both players for Rs 14.20 crore each.

Here is how the final squads look after the auction.

Chennai Super Kings – IPL 2026 Squad

Players Bought

Player NamePrice
Kartik SharmaRs 14.20 crore
Prashant VeerRs 14.20 crore
Rahul ChaharRs 5.20 crore
Akeal HoseinRs 2 crore
Matt HenryRs 2 crore
Matthew ShortRs 1.50 crore
Aman KhanRs 40 lakh
Sarfaraz KhanRs 75 lakh
Zakary FoulkesRs 75 lakh

Retained Players

Player Name
Ruturaj Gaikwad (captain)
Ayush Mhatre
M.S. Dhoni
Dewald Brevis
Urvil Patel
Shivam Dube
Jamie Overton
Ramakrishna Ghosh
Noor Ahmad
Khaleel Ahmed
Anshul Kamboj
Gurjapneet Singh
Shreyas Gopal
Mukesh Choudhary
Nathan Ellis

Traded In

Player NameFrom
Sanju SamsonRajasthan Royals

Purse Remaining: Rs 2.40 crore

Mumbai Indians – IPL 2026 Squad

Players Bought

Player NamePrice
Quinton de KockRs 1 crore
Mohammad IzharRs 30 lakh
Danish MalewarRs 30 lakh
Atharva AnkolekarRs 30 lakh
Mayank RawatRs 30 lakh

Retained Players

Player Name
Hardik Pandya
Rohit Sharma
Suryakumar Yadav
Tilak Varma
Ryan Rickleton
Robin Minz
Mitchell Santner
Corbin Bosch
Naman Dhir
Jasprit Bumrah
Trent Boult
Allah Ghafanzar
Ashwani Kumar
Deepak Chahar
Will Jacks
Raghu Sharma
Raj Angad Bawa

Traded In

Player NameFrom
Sherfane RutherfordGujarat Titans
Mayank MarkandeKolkata Knight Riders
Shardul ThakurLucknow Super Giants

Purse Remaining: Rs 55 lakh

Kolkata Knight Riders – IPL 2026 Squad

Players Bought

Player NamePrice
Cameron GreenRs 25.20 crore
Matheesha PathiranaRs 18 crore
Mustafizur RahmanRs 9.20 crore
Tejasvi SinghRs 3 crore
Finn AllenRs 2 crore
Rachin RavindraRs 2 crore
Tim SeifertRs 1.50 crore
AkashdeepRs 1 crore
Rahul TripathiRs 75 lakh
Kartik TyagiRs 30 lakh
Daksh KamraRs 30 lakh
Sarthak RanjanRs 30 lakh
Prashant SolankiRs 30 lakh

Retained Players

Player Name
Ajinkya Rahane
Sunil Narine
Rinku Singh
Angkrish Raghuvanshi
Manish Pandey
Varun Chakravarthy
Ramandeep Singh
Ankul Roy
Rovman Powell
Harshit Rana
Vaibhav Arora
Umran Malik

Purse Remaining: Rs 45 lakh

Royal Challengers Bengaluru – IPL 2026 Squad

Players Bought

Player NamePrice
Venkatesh IyerRs 7 crore
Mangesh YadavRs 5.20 crore
Jacob DuffyRs 2 crore
Jordan CoxRs 75 lakh
Satwik DeswalRs 30 lakh
Vihaan MalhotraRs 30 lakh
Kanishk ChouhanRs 30 lakh
Vicky OstwalRs 30 lakh

Retained Players

Player Name
Rajat Patidar (captain)
Virat Kohli
Devdutt Padikkal
Phil Salt
Jitesh Sharma
Krunal Pandya
Swapnil Singh
Tim David
Romario Shepherd
Jacob Bethell
Josh Hazlewood
Yash Dayal
Bhuvneshwar Kumar
Nuwan Thushara
Rasikh Salam
Abhinandan Singh
Suyash Sharma

Purse Remaining: Rs 25 lakh

Punjab Kings – IPL 2026 Squad

Players Bought

Player NamePrice
Cooper ConnollyRs 2 crore
Ben DwarshuisRs 4.40 crore
Praveen DubeyRs 30 lakh
Vishal NishadRs 30 lakh

Retained Players

Player Name
Prabhsimran Singh
Priyansh Arya
Shreyas Iyer
Shashank Singh
Nehal Wadhera
Marcus Stoinis
Azmatullah Omarzai
Marco Jansen
Harpreet Brar
Yuzvendra Chahal
Arshdeep Singh
Musheer Khan
Pyala Avinash
Harnoor Pannu
Suryansh Shedge
Mitchell Owen
Xavier Bartlett
Lockie Ferguson
Vyshak Vijaykumar
Yash Thakur
Vishnu Vinod

Purse Remaining: Rs 3.50 crore

Gujarat Titans – IPL 2026 Squad

Players Bought

Player NamePrice
Jason HolderRs 7 crore
Ashok SharmaRs 90 lakh
Luke WoodRs 75 lakh
Prithvi Raj YarraRs 30 lakh
Tom BantonRs 30 lakh

Retained Players

Player Name
Shubman Gill (captain)
Sai Sudharsan
Kumar Kushagra
Anuj Rawat
Jos Buttler
Nishant Sindhu
Washington Sundar
Arshad Khan
Shahrukh Khan
Rahul Tewatia
Kagiso Rabada
Mohammed Siraj
Prasidh Krishna
Ishant Sharma
Gurnoor Singh Brar
Rashid Khan
Manav Suthar
Sai Kishore
Jayant Yadav
Glenn Phillips

 

Rajasthan Royals – IPL 2026 Squad

Players Bought

Player NamePrice
Ravi BishnoiRs 7.20 crore
Ravi SinghRs 95 lakh
Sushant MishraRs 90 lakh
Vignesh PuthurRs 30 lakh
Yash Raj PunjaRs 30 lakh
Aman RaoRs 30 lakh
Brijesh SharmaRs 30 lakh
Kuldeep SenRs 75 lakh
Adam MilneRs 2.40 crore

Retained Players

Player Name
Shubham Dubey
Vaibhav Suryavanshi
Lhuan-Dre Pretorius
Shimron Hetmyer
Yashasvi Jaiswal
Dhruv Jurel
Riyan Parag
Yudhvir Singh Charak
Jofra Archer
Tushar Deshpande
Kwena Maphaka
Nandre Burger

Traded In

Player NameFrom
Ravindra JadejaChennai Super Kings
Sam CurranChennai Super Kings

Purse Remaining: Rs 2.65 crore

Sunrisers Hyderabad – IPL 2026 Squad

Players Bought

Player NamePrice
Liam LivingstoneRs 13 crore
Jack EdwardsRs 3 crore
Salil AroraRs 1.50 crore
Shivam MviRs 75 lakh
Shivang KumarRs 30 lakh
Sakib HussainRs 30 lakh
Onkar TarmaleRs 30 lakh
Krains FuletraRs 30 lakh
Praful HingeRs 30 lakh
Amit KumarRs 30 lakh

Retained Players

Player Name
Pat Cummins (captain)
Travis Head
Abhishek Sharma
Aniket Verma
R. Smaran
Ishan Kishan
Heinrich Klaasen
Nitish Kumar Reddy
Harsh Dubey
Kamindu Mendis
Harshal Patel
Brydon Carse
Jaydev Unadkat
Eshan Malinga
Zeeshan Ansari

Purse Remaining: Rs 5.45 crore

