Pakistan Beat Malaysia by 297 Runs in U19 Asia Cup 2025; Sameer Minhas and Ahmed Hussain Shine (VIDEO)

Pakistan National Cricket Team vs Malaysia National Cricket Team Match Scorecard: Pakistan U19 registered a commanding 297-run victory over Malaysia in their opening match of the ACC Men’s U19 Asia Cup 2025 at The Sevens Stadium on Friday, December 12, 2025. Centuries from Sameer Minhas and Ahmed Hussain powered Pakistan’s dominant performance.

A masterclass with the bat and a collective bowling effort have powered Pakistan U19 to a huge win in their tournament opener 🇵🇰#DPWorldMensU19AsiaCup2025#ACC#PAKvMALpic.twitter.com/BNiSBvKEm1 — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 12, 2025

Asked to bat first, Pakistan posted 345 for three in 50 overs. Sameer Minhas scored an unbeaten 177 off 148 balls, hitting 11 fours and eight sixes. Ahmed Hussain added 132 off 114 balls, including eight fours and two sixes. The pair shared a massive 293-run partnership.

Malaysia struggled against Pakistan’s bowling and were bowled out for 48 in 19.4 overs. Ali Raza took three wickets for 11 runs. Left-arm pacer Mohammad Sayyam claimed three wickets. Daniyal Ali Khan picked two wickets, and Niqab Shafiq finished with one.

Pakistan will face India next on Sunday, December 14, at the ICC Academy Ground.

Pakistan National Cricket Team vs Malaysia National Cricket Team Match Scorecard:

Pakistan 345-3, 50 overs (Sameer Minhas 177 not out, Ahmed Hussain 132; Nagineswaran Sathnakumaran 2-91)

Malaysia 48 all out, 19.4 overs (Ali Raza 3-11, Mohammad Sayyam 3-27, Daniyal Ali Khan 2-6)

Player of the match – Sameer Minhas (Pakistan U19)