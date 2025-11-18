Pakistan Beat Zimbabwe by 5 Wickets in T20I Tri-Series Opener in Rawalpindi

Pakistan National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: Pakistan survived a late scare to beat Zimbabwe by five wickets in the opening match of the Pakistan T20I Tri-Series at Rawalpindi on Tuesday, November 18, 2025. Chasing 148, Pakistan struggled early as Sahibzada Farhan made 16 before falling, and Babar Azam was dismissed for a three-ball duck. Captain Salman Agha and Saim Ayub also fell cheaply, leaving the hosts at 54 for 4.
Fakhar Zaman counterattacked with 44 off 32 balls and shared a 61-run partnership with Usman Khan. Usman remained unbeaten on 37, guiding Pakistan through the tense final overs. Mohammad Nawaz added 20 off 12 balls, helping Pakistan reach 151 for 5 in 19.2 overs, sealing the win with four balls to spare.
Earlier, Zimbabwe posted 147 for 8. Brian Bennett top-scored with 49, and Sikandar Raza remained not out on 34. Mohammad Nawaz took 2 for 22 while Abrar Ahmed claimed 1 for 28. Brad Evans led Zimbabwe’s bowling with 2 for 26.
Zimbabwe 147/8 in 20 overs. Brian Bennett 49, Sikandar Raza 34*; Mohammad Nawaz 2/22, Abrar Ahmed 1/28
Pakistan 151/5 in 19.2 overs. Fakhar Zaman 44, Usman Khan 37*; Brad Evans 2/26, Richard Ngarava 1/30