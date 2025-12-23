Vijay Hazare Trophy 2025–26 Full Schedule: Live Streaming, Fixtures, Match Timings, Squads, Teams, Venues, Groups, Format and All You Need To Know

Vijay Hazare Trophy 2025–26 Full Schedule: The Vijay Hazare Trophy 2025–26 will begin on December 24 with teams from ...

December 23, 2025

Vijay Hazare Trophy 2025–26 Full Schedule: The Vijay Hazare Trophy 2025–26 will begin on December 24 with teams from across India competing in the domestic one-day tournament. The final will be played on January 18. A total of 32 teams will compete in the Elite round. These teams have been divided into four groups of eight each. In addition, six teams will participate in the Plate round. The Plate teams are Mizoram, Meghalaya, Manipur, Bihar, Arunachal Pradesh and Nagaland. The Plate round will feature 16 matches. The final of the Plate competition will be held on January 6.  The winner will qualify for the Elite Group next season.  

Tournament Format

The Elite round will follow a round-robin format. Teams are divided into four groups named A, B, C and D. Each group has eight teams. Every team will play seven matches in the group stage. The top two teams from each group will qualify for the quarterfinals. Four quarterfinals will be played. The winners will advance to the semifinals. The semifinal winners will meet in the final on January 18. 

Groups

Group A: Rajasthan, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Hyderabad, Himachal Pradesh, Gujarat, Jharkhand
Group B: Bengal, Baroda, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra, Saurashtra, Goa
Group C: Mumbai, Karnataka, Services, Kerala, Assam, Chhattisgarh, Odisha, Tripura
Group D: Delhi, Haryana, Vidarbha, Railways, Puducherry, Chandigarh, Uttarakhand, Andhra Pradesh

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Squads

Several top Indian stars are expected to participate including Virat Kohli, Rohit Sharma, KL Rahul, Shubman Gill, Rishabh Pant, Sanju Samson, and Hardik Pandya.

Baroda: Priyanshu Moliya, Mitesh Patel, Shivalik Sharma, Jitesh Sharma, Vishnu Solanki, Krunal Pandya (C), Aryan Chavda, Hardik Pandya, Atit Sheth, Raj Limbani, Rasikh Salam, Karan Umatt, Nitya Pandya, Bhanu Pania, Amit Pasi, Mahesh Pithiya, Ninad Rathva, Shashwat Rawat, and Lakshit Toksiya

Jammu & Kashmir: Abdul Samad, Paras Dogra (C), Shubham Khajuria, Qamran Iqbal, Abid Mushtaq, Vivrant Sharma, Murugan Ashwin, Auqib Nabi, Yudhvir Singh, Kawalpreet Singh, Sunil Kumar, Lone Nasir, Sahil Lotra, and Yawer Hassan

Maharashtra: Ruturaj Gaikwad (C), Ankit Bawne, Sachin Dhas, Nikhil Naik, Prithvi Shaw, Rahul Tripathi, Ramakrishna Ghosh, Rajvardhan Hangargekar, Jalaj Saxena, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Satyajeet Bachhav, Pradeep Dadhe, Rajneesh Gurbani, Vicky Ostwal, Prashant Solanki, Siddharth Mhatre, and Saurabh Nawale

Mumbai: Akash Anand, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Angkrish Raghuvanshi, Rohit Sharma, Hardik Tamore, Tanush Kotian, Shams Mulani, Musheer Khan, Suryansh Shedge, Shardul Thakur (C), Tushar Deshpande, Onkar Tarmale, Sylvester D’Souza, Ishan Mulchandani, Sairaj Patil, and Chinmay Sutar

Odisha: Biplab Samantray (C), Govinda Poddar, Anil Parida, Badal Biswal, Sambit Baral, Soumya Lenka, Dinesh Majhi, Om T Munde, Sandeep Pattnaik, Debabrata Pradhan, Prayash Singh, Rajesh Mohanty, Swastik Samal, Sayed Tufayl Ahmad, Shantanu Mishra, and Aashirwad Swain

Services: Rajat Paliwal, Vikas Hathwala, Irfan Ali, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Yadav, Poonam Poonia, Raj Bahadur, Ravi Chauhan, Sagar Dahiya, Arjun Sharma, Amit Shukla, and Nitin Tanwar

Tripura: Udiyan Bose, Rajat Dey, Manisankar Murasingh (C), Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Saurabh Das, Bikramjit Debnath, Arjun Debnath, Subham Ghosh, Saruk Hossain, Tejasvi Jaiswal, Riaz Uddin, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen, Sentu Sarkar, Arkaprabha Sinha, and Debaprasad Sinha

Andhra: Ashwin Hebbar, Srikar Bharat, Ricky Bhui, Marthala Dhanush, SDNV Prasad, Shaik Rasheed, Nitish Kumar Reddy (C), Saurabh Kumar, Satyanarayana Raju, Sai Sandeep, Tripurana Vijay, CR Gnaneshwar, M Hemanth Reddy, Kalidindi Raju, Jagarlapudi Ram, Yara Sandeep, Cheepurapalli Stephen, and Bodhala Kumar

Gujarat: Aarya Desai, Saurav Chauhan, Kshitij Patel, Urvil Patel, Chintan Gaja (C), Arzan Nagwaswalla, Harshal Patel, Ravi Bishnoi, Amit Desai, Japagnya Bhatt, Abhishek Desai, Siddharth Desai, Hemang Patel, Jaymeet Patel, Ahaan Poddar, and Vishal Jayswal

Himachal Pradesh: Ankush Bains, Innesh Mahajan, Ekant Sen, Akash Vasisht, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Mridul Surroch (C), Abhishek Kumar, Amanpreet Singh, Aryaman Singh, Ayush Jamwal, Ankit Kalsi, Kushal Pal, Mukul Negi, Nitin Sharma, Pukhraj Mann, Rohit Kumar, and Vipin Sharma

Hyderabad: Rahul Buddhi (C), Tanmay Agarwal, Aman Rao, Rakshan Readdi, Tanay Thyagarajan, Rahul Singh, Abhirath Reddy, Arfaz Ahmed, Kartikeya Kak, Nitesh Reddy, Nitin Sai Yadav, Pragnay Reddy, Prateek Reddy, B Punnaiah, and Aelgani Varun Goud

Rajasthan: Mukul Choudhary, Sumit Godara, Deepak Hooda, Mahipal Lomror, Manav Suthar, Aniket Choudhary, Khaleel Ahmed, Kukna Ajay Singh, Akash Singh, Ashok Sharma, Rahul Chahar, Manender Singh (C), Ram Chouhan, Karan Lamba, Aditya Rathore, and Samarpit Joshi

Uttarakhand: Deepesh Nailwal, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Jagadeesha Suchith, Kunal Chandela (C), Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Harshit Paliwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Nikhil Harsh, Saurabh Rawat, Sanskar Rawat, Aanjaneya Suryavanshi

Vidarbha: Shubham Dubey, Aman Mokhade, Yash Rathod, Ravikumar Samarth, Dhruv Shorey, Akshay Wadkar, Harsh Dubey (C), Nachiket Bhute, Parth Rekhade, Atharva Taide, Yash Thakur, Praful Hinge, Darshan Nalkande, Ganesh Bhosle, Shivam Deshmukh, Yash Kadam, Dipesh Parwani

Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Shahbaz Ahmed, Akash Deep, Sayan Ghosh, Mohammed Shami, Mukesh Kumar, Ankit Mishra, Vishal Bhati, Chandrahas Dash, Aamir Gani, Sudip Kumar Gharami, Sumanta Gupta, Karan Lal, Anustup Majumdar, Ravi Kumar, Sumit Nag

Haryana: Ankit Kumar (C), Himanshu Rana, Ashish Siwach, Yashvardhan Dalal, Yuvraj Singh, Samant Jakhar, Nishant Sindhu, Sumit Kumar, Rahul Tewatia, Parth Vats, Ishant Bhardwaj, Anshul Kamboj, Amit Rana, Anuj Thakral, Bhuwan Rohilla, Mayank Shandilya

Karnataka: Mayank Agarwal (C), Karun Nair, Harshil Dharmani, Devdutt Padikkal, KL Rahul, BR Sharath, Krishnan Shrijith, Ravichandran Smaran, Shreyas Gopal, Abhinav Manohar, Manvanth Kumar, Abhilash Shetty, Shreesha Achar, Prasidh Krishna, Vijaykumar Vyshak, Dhruv Prabhakar

Kerala: Rohan Kunnummal (C), Sanju Samson, Vishnu Vinod (Wicketkeeper), Mohammad Azharuddeen (Wicketkeeper), Ahammed Imran, Salman Nizar, Abhishek J. Nair, Krishna Prasad, Akhil Scaria, Abhijith Praveen V, Biju Narayanan, Ankit Sharma, Baba Aparajith, Vignesh Puthur, Nidheesh MD, Asif KM, Abhishek P. Nair, Sharafudheen NM, Edhen Apple Tom

Madhya Pradesh: Harpreet Singh, Venkatesh Iyer (C), Saransh Jain, Mangesh Yadav, Shubham Sharma, Madhav Tiwari, Kumar Kartikeya, Shivang Kumar, Rahul Batham, Rishabh Chouhan, Yash Dubey, Harsh Gawli, Himanshu Mantri, Aryan Pandey, Ritik Tada, and Tripuresh Singh

Punjab: Anmolpreet Singh, Salil Arora, Harnoor Singh, Naman Dhir, Prabhsimran Singh, Ramandeep Singh, Uday Saharan, Shubman Gill, Abhishek Sharma, Sanvir Singh, Arshdeep Singh, Gurnoor Brar, Harpreet Brar, Raghu Sharma, Sukhdeep Singh Bajwa, Gaurav Chaudhary, Jashanpreet Singh, and Krish Bhagat

Uttar Pradesh: Abhishek Goswami, Adarsh Singh, Priyam Garg, Dhruv Jurel, Aryan Juyal, Sameer Rizvi, Rinku Singh, Prashant Veer, Kartik Tyagi, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kartik Yadav, Kunal Tyagi, Vineet Panwar, and Rituraj Sharma

Puducherry: P Akash, Pugazhendi Akash, Aman Khan, Jayant Yadav, Siddhant Addhatrao, Adil Ayub Tunda, Vedant Bhardwaj, Gaurav Yadav, Neyan Shyam Kangayan, Akash Kargave, Marimuthu Vikneshwaran, Parameeswaran Sivaraman, Premraj Rajavelu, Paras Ratnaparkhe, Sidak Singh, Murugaiyan Sivamurugan, Thivagar Gopal, Sagar Udeshi.

Assam: Sibsankar Roy, Rahul Singh, Sumit Ghadigaonkar (C), Abdul Ajij Kuraishi, Avinov Choudhury, Denish Das, Saurav Dihingia, Bhargab Lahkar, Ayushman Malakar, Mukhtar Hussain, Nihar Deka, Swarupam Purkayastha, Ruhinandan Pegu, Pradyun Saikia, and Akash Sengupta

Chandigarh: Manan Vohra (C), Sanyam Saini, Sandeep Sharma, Arjun Azad, Arslan Khan, Rohit Dhanda, Hardik Chowdhry, Hartejassvi Kapoor, Jagjit Singh, Vishu Kashyap, Ankit Kaushik, Nikhil Thakur, Nishunk Birla, Taranpreet Singh, and Tushar Joshi.

Chhattisgarh: Sanjeet Desai, Aayush Pandey, Ajay Mandal, Aditya Sarwate, Shashank Singh, Amandeep Khare (C), Shubham Agarwal, Ashutosh Singh, Harsh Sahu, Sourabh Majumdar, Mayank Verma, Mayank Yadav, Mohit Raut, Ravi Kiran, Anuj Tiwary, Vikalp Tiwari, Prateek Yadav, and Harsh Yadav.

Delhi: Rishabh Pant (C), Ayush Badoni, Anuj Rawat, Priyansh Arya, Tejasvi Dahiya, Yash Dhull, Virat Kohli, Nitish Rana, Sarthak Ranjan, Rohan Rana, Harshit Rana, Prince Yadav, Navdeep Saini, Ishant Sharma, Hritik Shokeen, Simarjeet Singh, Ayush Doseja, Harsh Tyagi, Vaibhav Kandpal, Divij Mehra, and Arpit Rana.

Jharkhand: Ishan Kishan (C), Virat Singh, Utkarsh Singh, Kumar Kushagra, Robin Minz, Anukul Roy, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Pankaj Kumar (WK), Bala Krishna, Md Kounain Quraishi, Shubh Sharma, Amit Kumar, Manishi, Abhinav Sharan, Sushant Mishra, Vikash Singh, Saurabh Shekhar, Rajandeep Singh, and Shubham Singh

Railways: Suraj Ahuja, Kush Marathe, Pratham Singh, Ravi Singh, Upendra Yadav, Ashutosh Sharma, Karn Sharma (C), Ansh Yadav, Raj Choudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akash Pandey, Sahab Yuvraj Singh, Rahul Sharma, Adarsh Singh, and Zubair Ali

Tamil Nadu: Narayan Jagadeesan (C), Sai Sudharsan, C Andre Siddarth, Baba Indrajith, Boopathi Kumar, Pradosh Ranjan Paul, Sonu Yadav, Sunny Sandhu, Gurjapneet Singh, Karthick Manikandan, Mohamed Ali, Sachin Rathi, Sai Kishore, CV Achyuth, Athish SR, and Govinth Ganesh.

Saurashtra: Harvik Desai, Tarang Gohel, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Hiten Kanbi, Pranav Karia, Hetvik Kotak, Ankur Panwar, and Parswaraj Rana

Sikkim: Ankur Malik, Gurinder Singh, Kranthi Kumar, Amar Iqbal Bhutia, Amit Rajera, Abishek Kumar, Lee Yong Lepcha, Robin Limboo, Md Saptulla, Rahul Kumar, K Sai Satwik, Anwesh Sharma, Siddharth Prasad, Palzor Tamang, Ashish Thapa

Goa: Deepraj Gaonkar (C), Snehal Kauthankar, Lalit Yadav, Darshan Misal, Suyash Prabhudessai, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Vikash Singh, Kashyap Bakhale, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Shubham Desai, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, and Azaan Thota

Vijay Hazare Trophy 2025–26 Plate Group Squads

Arunachal Pradesh: Nabam Tempol, Kamsha Yangfo (C), Neelam Obi, Ajit Kamra, Dheeraj Antin, Techi Doria, Jainath Mansingh, Penjor Mangal, Mibom Mosu, TNR Mohith, Nabam Josh, Nabam Kama, Nabam Natung, Techi Neri, ND Rakesh Kumar, Techi Sania, Suryansh Singh, Tai Magung, Techi Tiklee, and Teshi Tiku

Meghalaya: Kishan Lyngdoh, Dippu Sangma (C), Ram Gurung, Abhishek Kumar, Kush Agarwal, Arpit Bhatewara, Aryan Bora, Anish Charak, Swastic Chettri, Akash Choudhary, Riboklang Hynniewta, Jaskirat Singh Sachdeva, Arien Sangma, Larry Sangma, and Swarajeet Das

Nagaland: Chetan Bist, Joshua Ozukum, Rongsen Jonathan, Imliwati Lemtur, Ronit More, Tahmeed Rahman, Dip Borah, Hem Chetri, Nchumbemo Humtsoe, Saurav Kumar, Nagaho Chishi, Dega Nischal, Sedezhalie Rupero, Akavi Yeptho, and Yugandhar Sing

Bihar: Sakibul Gani (C), Vaibhav Suryavanshi, Bipin Saurabh, Piyush Kumar Singh, Mangal Mahrour, Ayush Loharuka, Akash Raj, Suraj Kashyap, Shabir Khan, Shabbir Khan, Badal Kanaoujia, Honey Singh, Himanshu Tiwari, Himanshu Singh, Kumar Rajnish

Manipur: Bishworjit Konthoujam (C), Al Bashid Muhammed, Ayekpam Rakesh, Ngariyan-bam Jameson Singh, Johnson Singh, Langlonyamba Meitan Keishangbam, Khangembam Santosh, Ulenyai Khwairakpam, L Kishan Singha, Homendro Kabrambam, Kangabam Priyojit, Kishan Thokchom, Lamabam Ajay, Pheiroijam Jotin, Karnajit Yumnam

Mizoram: CA Karthik, KC Cariappa, Joseph Lalthankhuma (C), Jehu Anderson, Naveen Gurung, Lalhriatrenga, Lalhruaizela, B Lalnunfela, Lalrempuia, Lalroluahpuia Ngente, Sahil Reza, Sahil Sharma, TC Vanlalremruata, Khiangte Vanrotlinga, and Zothanzuala

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Full Schedule

The group stage will begin on December 24. The quarterfinals will be played on January 12 and January 13. The semifinals are scheduled for January 15 and January 16.

DateTime (IST)Match
Dec 249:00 AMPuducherry vs Tamil Nadu
Dec 249:00 AMGujarat vs Services
Dec 249:00 AMAndhra vs Delhi
Dec 249:00 AMHaryana vs Railways
Dec 249:00 AMOdisha vs Saurashtra
Dec 249:00 AMMaharashtra vs Punjab
Dec 249:00 AMChhattisgarh vs Goa
Dec 249:00 AMHimachal Pradesh vs Uttarakhand
Dec 249:00 AMMumbai vs Sikkim
Dec 249:00 AMBengal vs Vidarbha
Dec 249:00 AMMadhya Pradesh vs Rajasthan
Dec 249:00 AMJharkhand vs Karnataka
Dec 249:00 AMKerala vs Tripura
Dec 249:00 AMChandigarh vs Jammu and Kashmir
Dec 249:00 AMAssam vs Baroda
Dec 249:00 AMHyderabad vs Uttar Pradesh
Dec 269:00 AMGoa vs Himachal Pradesh
Dec 269:00 AMMumbai vs Uttarakhand
Dec 269:00 AMChhattisgarh vs Punjab
Dec 269:00 AMHaryana vs Saurashtra
Dec 269:00 AMAndhra vs Railways
Dec 269:00 AMOdisha vs Services
Dec 269:00 AMDelhi vs Gujarat
Dec 269:00 AMMaharashtra vs Sikkim
Dec 269:00 AMChandigarh vs Uttar Pradesh
Dec 269:00 AMMadhya Pradesh vs Tamil Nadu
Dec 269:00 AMJharkhand vs Rajasthan
Dec 269:00 AMPuducherry vs Tripura
Dec 269:00 AMKarnataka vs Kerala
Dec 269:00 AMAssam vs Jammu and Kashmir
Dec 269:00 AMBaroda vs Bengal
Dec 269:00 AMHyderabad vs Vidarbha
Dec 299:00 AMHimachal Pradesh vs Maharashtra
Dec 299:00 AMPunjab vs Uttarakhand
Dec 299:00 AMChhattisgarh vs Mumbai
Dec 299:00 AMDelhi vs Saurashtra
Dec 299:00 AMRailways vs Services
Dec 299:00 AMAndhra vs Odisha
Dec 299:00 AMGujarat vs Haryana
Dec 299:00 AMGoa vs Sikkim
Dec 299:00 AMBengal vs Chandigarh
Dec 299:00 AMKarnataka vs Tamil Nadu
Dec 299:00 AMRajasthan vs Tripura
Dec 299:00 AMJharkhand vs Puducherry
Dec 299:00 AMKerala vs Madhya Pradesh
Dec 299:00 AMJammu and Kashmir vs Vidarbha
Dec 299:00 AMBaroda vs Uttar Pradesh
Dec 299:00 AMAssam vs Hyderabad
Dec 319:00 AMHimachal Pradesh vs Punjab
Dec 319:00 AMGoa vs Mumbai
Dec 319:00 AMMaharashtra vs Uttarakhand
Dec 319:00 AMAndhra vs Saurashtra
Dec 319:00 AMGujarat vs Railways
Dec 319:00 AMDelhi vs Odisha
Dec 319:00 AMHaryana vs Services
Dec 319:00 AMChhattisgarh vs Sikkim
Dec 319:00 AMChandigarh vs Vidarbha
Dec 319:00 AMJharkhand vs Tamil Nadu
Dec 319:00 AMKerala vs Rajasthan
Dec 319:00 AMKarnataka vs Puducherry
Dec 319:00 AMMadhya Pradesh vs Tripura
Dec 319:00 AMBengal vs Jammu and Kashmir
Dec 319:00 AMBaroda vs Hyderabad
Dec 319:00 AMAssam vs Uttar Pradesh
Jan 39:00 AMChhattisgarh vs Himachal Pradesh
Jan 39:00 AMGoa vs Uttarakhand
Jan 39:00 AMMaharashtra vs Mumbai
Jan 39:00 AMRailways vs Saurashtra
Jan 39:00 AMAndhra vs Gujarat
Jan 39:00 AMHaryana vs Odisha
Jan 39:00 AMDelhi vs Services
Jan 39:00 AMPunjab vs Sikkim
Jan 39:00 AMAssam vs Bengal
Jan 39:00 AMRajasthan vs Tamil Nadu
Jan 39:00 AMJharkhand vs Kerala
Jan 39:00 AMMadhya Pradesh vs Puducherry
Jan 39:00 AMKarnataka vs Tripura
Jan 39:00 AMJammu and Kashmir vs Uttar Pradesh
Jan 39:00 AMBaroda vs Vidarbha
Jan 39:00 AMChandigarh vs Hyderabad
Jan 69:00 AMHimachal Pradesh vs Mumbai
Jan 69:00 AMGoa vs Punjab
Jan 69:00 AMChhattisgarh vs Maharashtra
Jan 69:00 AMSaurashtra vs Services
Jan 69:00 AMDelhi vs Railways
Jan 69:00 AMAndhra vs Haryana
Jan 69:00 AMGujarat vs Odisha
Jan 69:00 AMSikkim vs Uttarakhand
Jan 69:00 AMAssam vs Chandigarh
Jan 69:00 AMTamil Nadu vs Tripura
Jan 69:00 AMKarnataka vs Rajasthan
Jan 69:00 AMJharkhand vs Madhya Pradesh
Jan 69:00 AMKerala vs Puducherry
Jan 69:00 AMBaroda vs Jammu and Kashmir
Jan 69:00 AMBengal vs Hyderabad
Jan 69:00 AMUttar Pradesh vs Vidarbha
Jan 89:00 AMGoa vs Maharashtra
Jan 89:00 AMChhattisgarh vs Uttarakhand
Jan 89:00 AMMumbai vs Punjab
Jan 89:00 AMGujarat vs Saurashtra
Jan 89:00 AMOdisha vs Railways
Jan 89:00 AMAndhra vs Services
Jan 89:00 AMDelhi vs Haryana
Jan 89:00 AMHimachal Pradesh vs Sikkim
Jan 89:00 AMAssam vs Vidarbha
Jan 89:00 AMKerala vs Tamil Nadu
Jan 89:00 AMPuducherry vs Rajasthan
Jan 89:00 AMJharkhand vs Tripura
Jan 89:00 AMKarnataka vs Madhya Pradesh
Jan 89:00 AMHyderabad vs Jammu and Kashmir
Jan 89:00 AMBaroda vs Chandigarh
Jan 89:00 AMBengal vs Uttar Pradesh
Jan 129:00 AMQuarter-Final 1 (A1 vs C2)
Jan 129:00 AMQuarter-Final 2 (B1 vs D2)
Jan 139:00 AMQuarter-Final 3 (C1 vs A2)
Jan 139:00 AMQuarter-Final 4 (D1 vs B2)
Jan 159:00 AMSemi-Final 1
Jan 169:00 AMSemi-Final 2
Jan 189:00 AMFinal

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Telecast and Streaming

Selected matches of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be telecast live on the Star Sports Network. Live streaming will be available on the Jio Hotstar app and website.

 

