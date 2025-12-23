Vijay Hazare Trophy 2025–26 Full Schedule: Live Streaming, Fixtures, Match Timings, Squads, Teams, Venues, Groups, Format and All You Need To Know

Vijay Hazare Trophy 2025–26 Full Schedule: The Vijay Hazare Trophy 2025–26 will begin on December 24 with teams from across India competing in the domestic one-day tournament. The final will be played on January 18. A total of 32 teams will compete in the Elite round. These teams have been divided into four groups of eight each. In addition, six teams will participate in the Plate round. The Plate teams are Mizoram, Meghalaya, Manipur, Bihar, Arunachal Pradesh and Nagaland. The Plate round will feature 16 matches. The final of the Plate competition will be held on January 6. The winner will qualify for the Elite Group next season.
Tournament Format
The Elite round will follow a round-robin format. Teams are divided into four groups named A, B, C and D. Each group has eight teams. Every team will play seven matches in the group stage. The top two teams from each group will qualify for the quarterfinals. Four quarterfinals will be played. The winners will advance to the semifinals. The semifinal winners will meet in the final on January 18.
Groups
Group A: Rajasthan, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Hyderabad, Himachal Pradesh, Gujarat, Jharkhand
Group B: Bengal, Baroda, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra, Saurashtra, Goa
Group C: Mumbai, Karnataka, Services, Kerala, Assam, Chhattisgarh, Odisha, Tripura
Group D: Delhi, Haryana, Vidarbha, Railways, Puducherry, Chandigarh, Uttarakhand, Andhra Pradesh
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Squads
Several top Indian stars are expected to participate including Virat Kohli, Rohit Sharma, KL Rahul, Shubman Gill, Rishabh Pant, Sanju Samson, and Hardik Pandya.
Baroda: Priyanshu Moliya, Mitesh Patel, Shivalik Sharma, Jitesh Sharma, Vishnu Solanki, Krunal Pandya (C), Aryan Chavda, Hardik Pandya, Atit Sheth, Raj Limbani, Rasikh Salam, Karan Umatt, Nitya Pandya, Bhanu Pania, Amit Pasi, Mahesh Pithiya, Ninad Rathva, Shashwat Rawat, and Lakshit Toksiya
Jammu & Kashmir: Abdul Samad, Paras Dogra (C), Shubham Khajuria, Qamran Iqbal, Abid Mushtaq, Vivrant Sharma, Murugan Ashwin, Auqib Nabi, Yudhvir Singh, Kawalpreet Singh, Sunil Kumar, Lone Nasir, Sahil Lotra, and Yawer Hassan
Maharashtra: Ruturaj Gaikwad (C), Ankit Bawne, Sachin Dhas, Nikhil Naik, Prithvi Shaw, Rahul Tripathi, Ramakrishna Ghosh, Rajvardhan Hangargekar, Jalaj Saxena, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Satyajeet Bachhav, Pradeep Dadhe, Rajneesh Gurbani, Vicky Ostwal, Prashant Solanki, Siddharth Mhatre, and Saurabh Nawale
Mumbai: Akash Anand, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Angkrish Raghuvanshi, Rohit Sharma, Hardik Tamore, Tanush Kotian, Shams Mulani, Musheer Khan, Suryansh Shedge, Shardul Thakur (C), Tushar Deshpande, Onkar Tarmale, Sylvester D’Souza, Ishan Mulchandani, Sairaj Patil, and Chinmay Sutar
Odisha: Biplab Samantray (C), Govinda Poddar, Anil Parida, Badal Biswal, Sambit Baral, Soumya Lenka, Dinesh Majhi, Om T Munde, Sandeep Pattnaik, Debabrata Pradhan, Prayash Singh, Rajesh Mohanty, Swastik Samal, Sayed Tufayl Ahmad, Shantanu Mishra, and Aashirwad Swain
Services: Rajat Paliwal, Vikas Hathwala, Irfan Ali, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Yadav, Poonam Poonia, Raj Bahadur, Ravi Chauhan, Sagar Dahiya, Arjun Sharma, Amit Shukla, and Nitin Tanwar
Tripura: Udiyan Bose, Rajat Dey, Manisankar Murasingh (C), Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Saurabh Das, Bikramjit Debnath, Arjun Debnath, Subham Ghosh, Saruk Hossain, Tejasvi Jaiswal, Riaz Uddin, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen, Sentu Sarkar, Arkaprabha Sinha, and Debaprasad Sinha
Andhra: Ashwin Hebbar, Srikar Bharat, Ricky Bhui, Marthala Dhanush, SDNV Prasad, Shaik Rasheed, Nitish Kumar Reddy (C), Saurabh Kumar, Satyanarayana Raju, Sai Sandeep, Tripurana Vijay, CR Gnaneshwar, M Hemanth Reddy, Kalidindi Raju, Jagarlapudi Ram, Yara Sandeep, Cheepurapalli Stephen, and Bodhala Kumar
Gujarat: Aarya Desai, Saurav Chauhan, Kshitij Patel, Urvil Patel, Chintan Gaja (C), Arzan Nagwaswalla, Harshal Patel, Ravi Bishnoi, Amit Desai, Japagnya Bhatt, Abhishek Desai, Siddharth Desai, Hemang Patel, Jaymeet Patel, Ahaan Poddar, and Vishal Jayswal
Himachal Pradesh: Ankush Bains, Innesh Mahajan, Ekant Sen, Akash Vasisht, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Mridul Surroch (C), Abhishek Kumar, Amanpreet Singh, Aryaman Singh, Ayush Jamwal, Ankit Kalsi, Kushal Pal, Mukul Negi, Nitin Sharma, Pukhraj Mann, Rohit Kumar, and Vipin Sharma
Hyderabad: Rahul Buddhi (C), Tanmay Agarwal, Aman Rao, Rakshan Readdi, Tanay Thyagarajan, Rahul Singh, Abhirath Reddy, Arfaz Ahmed, Kartikeya Kak, Nitesh Reddy, Nitin Sai Yadav, Pragnay Reddy, Prateek Reddy, B Punnaiah, and Aelgani Varun Goud
Rajasthan: Mukul Choudhary, Sumit Godara, Deepak Hooda, Mahipal Lomror, Manav Suthar, Aniket Choudhary, Khaleel Ahmed, Kukna Ajay Singh, Akash Singh, Ashok Sharma, Rahul Chahar, Manender Singh (C), Ram Chouhan, Karan Lamba, Aditya Rathore, and Samarpit Joshi
Uttarakhand: Deepesh Nailwal, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Jagadeesha Suchith, Kunal Chandela (C), Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Harshit Paliwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Nikhil Harsh, Saurabh Rawat, Sanskar Rawat, Aanjaneya Suryavanshi
Vidarbha: Shubham Dubey, Aman Mokhade, Yash Rathod, Ravikumar Samarth, Dhruv Shorey, Akshay Wadkar, Harsh Dubey (C), Nachiket Bhute, Parth Rekhade, Atharva Taide, Yash Thakur, Praful Hinge, Darshan Nalkande, Ganesh Bhosle, Shivam Deshmukh, Yash Kadam, Dipesh Parwani
Bengal: Abhimanyu Easwaran (C), Shahbaz Ahmed, Akash Deep, Sayan Ghosh, Mohammed Shami, Mukesh Kumar, Ankit Mishra, Vishal Bhati, Chandrahas Dash, Aamir Gani, Sudip Kumar Gharami, Sumanta Gupta, Karan Lal, Anustup Majumdar, Ravi Kumar, Sumit Nag
Haryana: Ankit Kumar (C), Himanshu Rana, Ashish Siwach, Yashvardhan Dalal, Yuvraj Singh, Samant Jakhar, Nishant Sindhu, Sumit Kumar, Rahul Tewatia, Parth Vats, Ishant Bhardwaj, Anshul Kamboj, Amit Rana, Anuj Thakral, Bhuwan Rohilla, Mayank Shandilya
Karnataka: Mayank Agarwal (C), Karun Nair, Harshil Dharmani, Devdutt Padikkal, KL Rahul, BR Sharath, Krishnan Shrijith, Ravichandran Smaran, Shreyas Gopal, Abhinav Manohar, Manvanth Kumar, Abhilash Shetty, Shreesha Achar, Prasidh Krishna, Vijaykumar Vyshak, Dhruv Prabhakar
Kerala: Rohan Kunnummal (C), Sanju Samson, Vishnu Vinod (Wicketkeeper), Mohammad Azharuddeen (Wicketkeeper), Ahammed Imran, Salman Nizar, Abhishek J. Nair, Krishna Prasad, Akhil Scaria, Abhijith Praveen V, Biju Narayanan, Ankit Sharma, Baba Aparajith, Vignesh Puthur, Nidheesh MD, Asif KM, Abhishek P. Nair, Sharafudheen NM, Edhen Apple Tom
Madhya Pradesh: Harpreet Singh, Venkatesh Iyer (C), Saransh Jain, Mangesh Yadav, Shubham Sharma, Madhav Tiwari, Kumar Kartikeya, Shivang Kumar, Rahul Batham, Rishabh Chouhan, Yash Dubey, Harsh Gawli, Himanshu Mantri, Aryan Pandey, Ritik Tada, and Tripuresh Singh
Punjab: Anmolpreet Singh, Salil Arora, Harnoor Singh, Naman Dhir, Prabhsimran Singh, Ramandeep Singh, Uday Saharan, Shubman Gill, Abhishek Sharma, Sanvir Singh, Arshdeep Singh, Gurnoor Brar, Harpreet Brar, Raghu Sharma, Sukhdeep Singh Bajwa, Gaurav Chaudhary, Jashanpreet Singh, and Krish Bhagat
Uttar Pradesh: Abhishek Goswami, Adarsh Singh, Priyam Garg, Dhruv Jurel, Aryan Juyal, Sameer Rizvi, Rinku Singh, Prashant Veer, Kartik Tyagi, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kartik Yadav, Kunal Tyagi, Vineet Panwar, and Rituraj Sharma
Puducherry: P Akash, Pugazhendi Akash, Aman Khan, Jayant Yadav, Siddhant Addhatrao, Adil Ayub Tunda, Vedant Bhardwaj, Gaurav Yadav, Neyan Shyam Kangayan, Akash Kargave, Marimuthu Vikneshwaran, Parameeswaran Sivaraman, Premraj Rajavelu, Paras Ratnaparkhe, Sidak Singh, Murugaiyan Sivamurugan, Thivagar Gopal, Sagar Udeshi.
Assam: Sibsankar Roy, Rahul Singh, Sumit Ghadigaonkar (C), Abdul Ajij Kuraishi, Avinov Choudhury, Denish Das, Saurav Dihingia, Bhargab Lahkar, Ayushman Malakar, Mukhtar Hussain, Nihar Deka, Swarupam Purkayastha, Ruhinandan Pegu, Pradyun Saikia, and Akash Sengupta
Chandigarh: Manan Vohra (C), Sanyam Saini, Sandeep Sharma, Arjun Azad, Arslan Khan, Rohit Dhanda, Hardik Chowdhry, Hartejassvi Kapoor, Jagjit Singh, Vishu Kashyap, Ankit Kaushik, Nikhil Thakur, Nishunk Birla, Taranpreet Singh, and Tushar Joshi.
Chhattisgarh: Sanjeet Desai, Aayush Pandey, Ajay Mandal, Aditya Sarwate, Shashank Singh, Amandeep Khare (C), Shubham Agarwal, Ashutosh Singh, Harsh Sahu, Sourabh Majumdar, Mayank Verma, Mayank Yadav, Mohit Raut, Ravi Kiran, Anuj Tiwary, Vikalp Tiwari, Prateek Yadav, and Harsh Yadav.
Delhi: Rishabh Pant (C), Ayush Badoni, Anuj Rawat, Priyansh Arya, Tejasvi Dahiya, Yash Dhull, Virat Kohli, Nitish Rana, Sarthak Ranjan, Rohan Rana, Harshit Rana, Prince Yadav, Navdeep Saini, Ishant Sharma, Hritik Shokeen, Simarjeet Singh, Ayush Doseja, Harsh Tyagi, Vaibhav Kandpal, Divij Mehra, and Arpit Rana.
Jharkhand: Ishan Kishan (C), Virat Singh, Utkarsh Singh, Kumar Kushagra, Robin Minz, Anukul Roy, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Pankaj Kumar (WK), Bala Krishna, Md Kounain Quraishi, Shubh Sharma, Amit Kumar, Manishi, Abhinav Sharan, Sushant Mishra, Vikash Singh, Saurabh Shekhar, Rajandeep Singh, and Shubham Singh
Railways: Suraj Ahuja, Kush Marathe, Pratham Singh, Ravi Singh, Upendra Yadav, Ashutosh Sharma, Karn Sharma (C), Ansh Yadav, Raj Choudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akash Pandey, Sahab Yuvraj Singh, Rahul Sharma, Adarsh Singh, and Zubair Ali
Tamil Nadu: Narayan Jagadeesan (C), Sai Sudharsan, C Andre Siddarth, Baba Indrajith, Boopathi Kumar, Pradosh Ranjan Paul, Sonu Yadav, Sunny Sandhu, Gurjapneet Singh, Karthick Manikandan, Mohamed Ali, Sachin Rathi, Sai Kishore, CV Achyuth, Athish SR, and Govinth Ganesh.
Saurashtra: Harvik Desai, Tarang Gohel, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Hiten Kanbi, Pranav Karia, Hetvik Kotak, Ankur Panwar, and Parswaraj Rana
Sikkim: Ankur Malik, Gurinder Singh, Kranthi Kumar, Amar Iqbal Bhutia, Amit Rajera, Abishek Kumar, Lee Yong Lepcha, Robin Limboo, Md Saptulla, Rahul Kumar, K Sai Satwik, Anwesh Sharma, Siddharth Prasad, Palzor Tamang, Ashish Thapa
Goa: Deepraj Gaonkar (C), Snehal Kauthankar, Lalit Yadav, Darshan Misal, Suyash Prabhudessai, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Vikash Singh, Kashyap Bakhale, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Shubham Desai, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, and Azaan Thota
Vijay Hazare Trophy 2025–26 Plate Group Squads
Arunachal Pradesh: Nabam Tempol, Kamsha Yangfo (C), Neelam Obi, Ajit Kamra, Dheeraj Antin, Techi Doria, Jainath Mansingh, Penjor Mangal, Mibom Mosu, TNR Mohith, Nabam Josh, Nabam Kama, Nabam Natung, Techi Neri, ND Rakesh Kumar, Techi Sania, Suryansh Singh, Tai Magung, Techi Tiklee, and Teshi Tiku
Meghalaya: Kishan Lyngdoh, Dippu Sangma (C), Ram Gurung, Abhishek Kumar, Kush Agarwal, Arpit Bhatewara, Aryan Bora, Anish Charak, Swastic Chettri, Akash Choudhary, Riboklang Hynniewta, Jaskirat Singh Sachdeva, Arien Sangma, Larry Sangma, and Swarajeet Das
Nagaland: Chetan Bist, Joshua Ozukum, Rongsen Jonathan, Imliwati Lemtur, Ronit More, Tahmeed Rahman, Dip Borah, Hem Chetri, Nchumbemo Humtsoe, Saurav Kumar, Nagaho Chishi, Dega Nischal, Sedezhalie Rupero, Akavi Yeptho, and Yugandhar Sing
Bihar: Sakibul Gani (C), Vaibhav Suryavanshi, Bipin Saurabh, Piyush Kumar Singh, Mangal Mahrour, Ayush Loharuka, Akash Raj, Suraj Kashyap, Shabir Khan, Shabbir Khan, Badal Kanaoujia, Honey Singh, Himanshu Tiwari, Himanshu Singh, Kumar Rajnish
Manipur: Bishworjit Konthoujam (C), Al Bashid Muhammed, Ayekpam Rakesh, Ngariyan-bam Jameson Singh, Johnson Singh, Langlonyamba Meitan Keishangbam, Khangembam Santosh, Ulenyai Khwairakpam, L Kishan Singha, Homendro Kabrambam, Kangabam Priyojit, Kishan Thokchom, Lamabam Ajay, Pheiroijam Jotin, Karnajit Yumnam
Mizoram: CA Karthik, KC Cariappa, Joseph Lalthankhuma (C), Jehu Anderson, Naveen Gurung, Lalhriatrenga, Lalhruaizela, B Lalnunfela, Lalrempuia, Lalroluahpuia Ngente, Sahil Reza, Sahil Sharma, TC Vanlalremruata, Khiangte Vanrotlinga, and Zothanzuala
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Full Schedule
The group stage will begin on December 24. The quarterfinals will be played on January 12 and January 13. The semifinals are scheduled for January 15 and January 16.
|Date
|Time (IST)
|Match
|Dec 24
|9:00 AM
|Puducherry vs Tamil Nadu
|Dec 24
|9:00 AM
|Gujarat vs Services
|Dec 24
|9:00 AM
|Andhra vs Delhi
|Dec 24
|9:00 AM
|Haryana vs Railways
|Dec 24
|9:00 AM
|Odisha vs Saurashtra
|Dec 24
|9:00 AM
|Maharashtra vs Punjab
|Dec 24
|9:00 AM
|Chhattisgarh vs Goa
|Dec 24
|9:00 AM
|Himachal Pradesh vs Uttarakhand
|Dec 24
|9:00 AM
|Mumbai vs Sikkim
|Dec 24
|9:00 AM
|Bengal vs Vidarbha
|Dec 24
|9:00 AM
|Madhya Pradesh vs Rajasthan
|Dec 24
|9:00 AM
|Jharkhand vs Karnataka
|Dec 24
|9:00 AM
|Kerala vs Tripura
|Dec 24
|9:00 AM
|Chandigarh vs Jammu and Kashmir
|Dec 24
|9:00 AM
|Assam vs Baroda
|Dec 24
|9:00 AM
|Hyderabad vs Uttar Pradesh
|Dec 26
|9:00 AM
|Goa vs Himachal Pradesh
|Dec 26
|9:00 AM
|Mumbai vs Uttarakhand
|Dec 26
|9:00 AM
|Chhattisgarh vs Punjab
|Dec 26
|9:00 AM
|Haryana vs Saurashtra
|Dec 26
|9:00 AM
|Andhra vs Railways
|Dec 26
|9:00 AM
|Odisha vs Services
|Dec 26
|9:00 AM
|Delhi vs Gujarat
|Dec 26
|9:00 AM
|Maharashtra vs Sikkim
|Dec 26
|9:00 AM
|Chandigarh vs Uttar Pradesh
|Dec 26
|9:00 AM
|Madhya Pradesh vs Tamil Nadu
|Dec 26
|9:00 AM
|Jharkhand vs Rajasthan
|Dec 26
|9:00 AM
|Puducherry vs Tripura
|Dec 26
|9:00 AM
|Karnataka vs Kerala
|Dec 26
|9:00 AM
|Assam vs Jammu and Kashmir
|Dec 26
|9:00 AM
|Baroda vs Bengal
|Dec 26
|9:00 AM
|Hyderabad vs Vidarbha
|Dec 29
|9:00 AM
|Himachal Pradesh vs Maharashtra
|Dec 29
|9:00 AM
|Punjab vs Uttarakhand
|Dec 29
|9:00 AM
|Chhattisgarh vs Mumbai
|Dec 29
|9:00 AM
|Delhi vs Saurashtra
|Dec 29
|9:00 AM
|Railways vs Services
|Dec 29
|9:00 AM
|Andhra vs Odisha
|Dec 29
|9:00 AM
|Gujarat vs Haryana
|Dec 29
|9:00 AM
|Goa vs Sikkim
|Dec 29
|9:00 AM
|Bengal vs Chandigarh
|Dec 29
|9:00 AM
|Karnataka vs Tamil Nadu
|Dec 29
|9:00 AM
|Rajasthan vs Tripura
|Dec 29
|9:00 AM
|Jharkhand vs Puducherry
|Dec 29
|9:00 AM
|Kerala vs Madhya Pradesh
|Dec 29
|9:00 AM
|Jammu and Kashmir vs Vidarbha
|Dec 29
|9:00 AM
|Baroda vs Uttar Pradesh
|Dec 29
|9:00 AM
|Assam vs Hyderabad
|Dec 31
|9:00 AM
|Himachal Pradesh vs Punjab
|Dec 31
|9:00 AM
|Goa vs Mumbai
|Dec 31
|9:00 AM
|Maharashtra vs Uttarakhand
|Dec 31
|9:00 AM
|Andhra vs Saurashtra
|Dec 31
|9:00 AM
|Gujarat vs Railways
|Dec 31
|9:00 AM
|Delhi vs Odisha
|Dec 31
|9:00 AM
|Haryana vs Services
|Dec 31
|9:00 AM
|Chhattisgarh vs Sikkim
|Dec 31
|9:00 AM
|Chandigarh vs Vidarbha
|Dec 31
|9:00 AM
|Jharkhand vs Tamil Nadu
|Dec 31
|9:00 AM
|Kerala vs Rajasthan
|Dec 31
|9:00 AM
|Karnataka vs Puducherry
|Dec 31
|9:00 AM
|Madhya Pradesh vs Tripura
|Dec 31
|9:00 AM
|Bengal vs Jammu and Kashmir
|Dec 31
|9:00 AM
|Baroda vs Hyderabad
|Dec 31
|9:00 AM
|Assam vs Uttar Pradesh
|Jan 3
|9:00 AM
|Chhattisgarh vs Himachal Pradesh
|Jan 3
|9:00 AM
|Goa vs Uttarakhand
|Jan 3
|9:00 AM
|Maharashtra vs Mumbai
|Jan 3
|9:00 AM
|Railways vs Saurashtra
|Jan 3
|9:00 AM
|Andhra vs Gujarat
|Jan 3
|9:00 AM
|Haryana vs Odisha
|Jan 3
|9:00 AM
|Delhi vs Services
|Jan 3
|9:00 AM
|Punjab vs Sikkim
|Jan 3
|9:00 AM
|Assam vs Bengal
|Jan 3
|9:00 AM
|Rajasthan vs Tamil Nadu
|Jan 3
|9:00 AM
|Jharkhand vs Kerala
|Jan 3
|9:00 AM
|Madhya Pradesh vs Puducherry
|Jan 3
|9:00 AM
|Karnataka vs Tripura
|Jan 3
|9:00 AM
|Jammu and Kashmir vs Uttar Pradesh
|Jan 3
|9:00 AM
|Baroda vs Vidarbha
|Jan 3
|9:00 AM
|Chandigarh vs Hyderabad
|Jan 6
|9:00 AM
|Himachal Pradesh vs Mumbai
|Jan 6
|9:00 AM
|Goa vs Punjab
|Jan 6
|9:00 AM
|Chhattisgarh vs Maharashtra
|Jan 6
|9:00 AM
|Saurashtra vs Services
|Jan 6
|9:00 AM
|Delhi vs Railways
|Jan 6
|9:00 AM
|Andhra vs Haryana
|Jan 6
|9:00 AM
|Gujarat vs Odisha
|Jan 6
|9:00 AM
|Sikkim vs Uttarakhand
|Jan 6
|9:00 AM
|Assam vs Chandigarh
|Jan 6
|9:00 AM
|Tamil Nadu vs Tripura
|Jan 6
|9:00 AM
|Karnataka vs Rajasthan
|Jan 6
|9:00 AM
|Jharkhand vs Madhya Pradesh
|Jan 6
|9:00 AM
|Kerala vs Puducherry
|Jan 6
|9:00 AM
|Baroda vs Jammu and Kashmir
|Jan 6
|9:00 AM
|Bengal vs Hyderabad
|Jan 6
|9:00 AM
|Uttar Pradesh vs Vidarbha
|Jan 8
|9:00 AM
|Goa vs Maharashtra
|Jan 8
|9:00 AM
|Chhattisgarh vs Uttarakhand
|Jan 8
|9:00 AM
|Mumbai vs Punjab
|Jan 8
|9:00 AM
|Gujarat vs Saurashtra
|Jan 8
|9:00 AM
|Odisha vs Railways
|Jan 8
|9:00 AM
|Andhra vs Services
|Jan 8
|9:00 AM
|Delhi vs Haryana
|Jan 8
|9:00 AM
|Himachal Pradesh vs Sikkim
|Jan 8
|9:00 AM
|Assam vs Vidarbha
|Jan 8
|9:00 AM
|Kerala vs Tamil Nadu
|Jan 8
|9:00 AM
|Puducherry vs Rajasthan
|Jan 8
|9:00 AM
|Jharkhand vs Tripura
|Jan 8
|9:00 AM
|Karnataka vs Madhya Pradesh
|Jan 8
|9:00 AM
|Hyderabad vs Jammu and Kashmir
|Jan 8
|9:00 AM
|Baroda vs Chandigarh
|Jan 8
|9:00 AM
|Bengal vs Uttar Pradesh
|Jan 12
|9:00 AM
|Quarter-Final 1 (A1 vs C2)
|Jan 12
|9:00 AM
|Quarter-Final 2 (B1 vs D2)
|Jan 13
|9:00 AM
|Quarter-Final 3 (C1 vs A2)
|Jan 13
|9:00 AM
|Quarter-Final 4 (D1 vs B2)
|Jan 15
|9:00 AM
|Semi-Final 1
|Jan 16
|9:00 AM
|Semi-Final 2
|Jan 18
|9:00 AM
|Final
Vijay Hazare Trophy 2025-26 Live Telecast and Streaming
Selected matches of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be telecast live on the Star Sports Network. Live streaming will be available on the Jio Hotstar app and website.