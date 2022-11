BVM (TN), CPS (KR) girls in basketball final

In the first semi-final, BVM blanked Jain International 16-0 whereas CPS Katol road got the better of CPS Wardhmannagar 18-2.

In the boys section, host CPS (AB) and Sanskar Vidyasagar set up a summit clash. While CPS (AB) eliminated MKH Sancheti 33-19, Sanskar Vidyasagar downed COS (WN) 35-23.

Centre Point School, Amravati Road Bypass won gymnastic boys and girls trophies.

Swimming results

U-11 boys 500 m freestyle: Shaurya Shende (BVM Ashti), Sanay Kawde (CPS AB), Shirish Deb (Nagpur)

U-11 boys 500 m breaststroke: Sanay Kawe (CPS AB), Ojas Saoji (Sevadasan), Chitransu Patil 9Sandipani),

U-11 boys 50 m backstroke: Sanay Kawde (CPS AB), Abhimanyu Samrit (CPS AB) Shiv Nagpure (Rukmini School)

U-11 boys 50 m butterfly: Shaurya Shende (BVM Ashti), Chitranshu Patil (Sandipani),

U-14 boys 50 m freestyle: Rajveer Rawat (SFS), Arnav Kumbhare (Chhatrapati School), Ved Pimpalkar (DPS Lava)

U-14 boys 50 m breaststroke: Ved Pimpalkar (DPS Lava), Hriday Garg (BVM Shrikrishna Nagar), Shreyank Rauikar (Yashodeep)

U-14 boys 50 m backstroke: Ved Pimpalkar (DPS Lava), Rajveer Singh Rawat (SFS), Rishit Garg (BVM Shrikrishna Nagar).

U-14 boys 50 m butterfly: Arnav Kumbhare (DPS Lava), Rajveer Rawat (SFS), Ranbirsingh Gour (Podar)