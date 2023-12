Dull Dudes, Garuda qualify for U-18 women QF

In the league matches, Bull Dudes riding on Gunjan Mantri's fabulour performance (14) thrashed DKM-C 21-1 in a one-sided affair. Another quarterfinalist Garuda Gladiators recorded 14-4 vicgory over UBA. Thanks to Sameeksha Chandak ( 6) who played well for the winning team.

RESULTS (Day 2)

U-18 WOMEN: PKM (Toshita Behare 3) bt NASA (Vidhi Gatlewar 1) 5-2; Lay up Lay Down (Arya Dagwar 6) bt GKM (Anushka Bokade 4) 11-10; PBG (Riya Chipate 5) bt Golden Eagles (Meenakshi Iyer 1) 9-2; GKM (Anjali Nandanwar 6) bt Net Rippers (Sharvari Nene 3) 11-5;

Bull Dudes (Gunjan Mantri 14) bt DKM-C (Shrija Lambat 1) 21-1; Garuda Gladiators (Sameeksha Chandak 11) bt Dodges (Samiksha Hiranwar 3) 15-3; PKM (Mitali Kohale 4) bt DKM-C (Anandi Sonewane 3) 7-6; DKM-B (Meehira Dhote 17) bt Garuda Warriors (Devika Thakre 12) 19-13; Garuda Gladiators (Sameeksha Chandak 6) bt UBA (Samija Korde 3) 14-4;

U-18 MEN (league): HKM Warriors (Parth Borkute 12) bt PBG-B (Sohan Nagtode 3) 21-5;

Pogo (Taaran Kakkad 10) bt Podar Kings 19-0; Bro Ballers (Mohit Tiwari 8) bt Ball Stealers (Elesh Wade 4) 14-7; LAST 32 games: The Boyzz (Sarvesh Waindeshkar 10) bt UBA Jr (Swanand Jichkar 7) 17-9 PSKM (Vedant Tumme 8) bt Haslars (Hariom Solanke 6) 18-12;S

Senior women: GKM (Sakshi Jain 6) bt Garuda Gladiators (Smita Bakre 2) 9-3; Golden Eagles (Ishita Deshpande 4) bt DSKNMG (Shruti Iyer 5) 10-9; Amigo (Devashree Ambegaonkar 6) bt GKM (Shreeya Yerpude 2) 9-2; Troubleshooters (Krupaee Sharma 11) bt Golden Eagles (Ishita Deshpande 3) 21-5;