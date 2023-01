Gupta bags 'Khasdar Shri' title, Sinha best poser

Union minister Nitin Gadkari distributed the prizes in the presence of convener of KKM Sandip Joshi, secretary of Maharashtra Bodybuilders Association Rajuendra Satpurkar, treasurer of Indian Bodybuilders Association Rahesh Sawant, secretary of Vidarbha Bodybuilder's Association Abhishek Karimwar, Avinash Lokhande, Dinesh Chawre, Dr Piyush Ajbylkar, Narendra Bokar, Sudhir Dive, Sudhir Abhyankar, Avinash Waghule and Abhishek Karnigwar.

Results

Results: 55 kgs: Ashish Bariya (Chandrapur), Hanuman Bhagar (Raigad), Gitesh More (Raigad). 60 kgs: Ganesh Patil (Raigad), Jayesh Kadam (Palghar), Pratik Mahajan (Raigad). 65 kgs: Abhishek Pawar, Kunal Karveer (Thane), Salim Sheikh (Akola). 70 kgs: Prathamesh Gupte (Pimpri-Chinchwad), Mahendra Gaikwad (Raigad), Suresh Pandey (Akola). 75 kgs: Uday Ghewre (Raigad), Rohit Murudkar (Mumbai), Vishal Sinha (Kolhapur). 80 kgs: Prashant Khunnkar (Kolhapur), Swapnil Adhail (Palghar), Harshal Yavale (Amravati). 85 kgs: Bharat Bodele (Nagpur), Harpal Rajput (Dhule), Amit Satam (Mumbai). 85 kgs: Vijay Bhoyar (Amravati), Akash Rajput (Amravati) Sarvesh Shahu (Amravati).