Mugdha, Nishika, Pinak, Kripi in SF

In the men's singles top seed Gaurav Rege, Asit Desai, Shashank Kulal, Chunharmeet Sokhi, Priyanshu Dubey Rutva Sajwan, Jeeva Pillai and Nabeel Ahmed entered the last eight stage.

Results

Women singles QF: Mugdha Sawarkar bt Tejaswi Harkare 14-16, 15-10, 15-9 ; Nishika Gokhe bt . Bhumi Lalka 15-3, 15-4 ; Pinak Rokde bt Janvi Kaishalwar 15-13, 15-4 ; Kripi Sajwan bt Aasstha Kumar 15-8, 15-9 .

Men singles PreQF:Gaurav Rege bt Sudhanshu Bhure 11-15, 15-10, 15-5; Asit Desai, bt Abhijeet Bhure 13-15, 15-12, 15-7 ; Shashank Kulal bt Tanishq Borekar 15-8, 15-7 ; Chunharmeet Sokhi bt Sparsh Kawale 15-9, 15-12 ; Priyanshu Dubey bt Aditya Mundre 15-10, 15-1; Rutva Sajwan bt Animesh Ghate 15-9, 15-17, 15-5; Jeeva Pillai bt Animish Manke 15-13, 15-13 ; Nabeel Ahmed bt Adityasingh Chouhan 15-9, 15-12 .

U-9 boys singles: Pradyumna Meshram (1) bt Niyukt Mogare 15-5 15-2 ; Abir Arindham Bhattacharya bt Raghav Pilare 15-5, 15-8; Rishi Singh bt Ansh Jain 15-2, 15-4;

U-9 girls singles: Kshitija Yaul (1) bt Samvidha Roshan Jambhulkar 15-1, 15-2 ; Anshika Shah bt Shanaya Salankar 15-7, 15-9 ; Neettya Rajiv Sahare bt Sanvi Chetan Khot 15-10, 15-10; Prisha Titare bt Saavi Sagar Sagdeo 15-5, 15-3 .