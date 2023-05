NASA, DKM, SNG, GKM boys in QF; NBYS, UBA, SKS girls advance

In the girls section, NBYS, UBA and SKS qualified for the quarterfinals. Today NASA downed host NBYS 61-44. Thanks to Shreyash Bhosale who scored highest 31 baskets. DKM recorded an easy 46-18 victory over ESKM whereas PKM got the better of NSCA 41-4.

In the girls section, NBYS, UBA, DKM, NASA, GKM and SKS recorded the victories.

RESULTS (Day 3)

BOYS: NASA (Shreyash Bhosale 31, Siddhesh S 11) bt NBYS (Hariom Solanke 18, Deep Bhandarkar 15) 61-44 (8-11, 12-12, 20-4, 21-17); DKM (Prathamesh Diwedi 18) bt ESKM (Devansh Khonde 3) 46-18 (10-5, 10-2, 9-5, 18-6);

PKM (Atharva Hiwarkar 14) bt NSCA (Mohit Gupta 2) 41-4 (10-0, 6-4, 12-0, 13-0); GKM-A (Devansh Dadhe 9) bt SNG-B (Minon Bansod 5) 42-14 (17-8, 11-6, 9-0, 5-0); Phoenix (Prassana Mahendrakar 8) bt GKM-B (Mayur Khode 5) 32-10 (17-5, 14-2, 1-0, 1-1); ESKM (Aditya Metangale 16) bt ABC-A (Urjit Deotale 9) 28-21 (6-8, 10-3, 10-2, 2-8);

GIRLS: NBYS (Saisa Bhagat 18) bt PKM (Mitali Khode 16) 45-34 (9-7, 13-8, 8-10, 15-9); UBA (Samija Korde 10, Ridima Banode 8) bt SKS (Kalyani Yahane 8) 27-19 (2-4, 11-11, 10-4, 6-4); DKM (Meehira Dhote 17, Nandini CHandak 11) bt HKM (Prashika Jawade 4) 45-8 (9-2, 6-3, 11-3, 19-0); NASA (Vidhi Gatlewar 12) bt PBG (Samruddhi Dafde 8) 36-20 (4-5, 8-3, 12-2, 12-10); GKM (Akshita Ghosekar 6) bt ABC (Narayani Thakare 3) 14-6 (4-4, 6-0, 4-0, 0-0); NASA (Ashlesha Dhabadkar 8) bt HKM (Divyani 3) 29-9 (9-2, 4-3, 10-2, 6-2); NBYS (Saisa Bhagat 10) bt Phoenix (Riddhi Raut 5) 32-14 (10-4, 10-5, 8-2, 4-3); SKS (Hrushika Dhok 9) bt Spartan (Neharika Deoghare 8) 27-14 (13-4, 4-2, 6-6, 4-1);