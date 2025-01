Nehal, Ditisha enter badminton semis

In the men's singles, Krishna Singh, Jeeva Pillai, PranayGadewar and Priyanshu Dubet stormed into semis.

Results

Women's singles QF: Nehal Gosavi (NGP) bt Spruha Khaparde (NGP) 21-9, 21-5 ; Ditisha Somkuwar (NGP) bt Yukti Shende (NGP) 21-11, 21-7 ; Anannya Keshav Shinde (Wash) btg Fizza Akbani (NGP) 18-21, 21-19, 21-14; Krisha Soni, (NGP) bt Vaishnavi Manglekar (NGP) 21-15, 21-15 .

Men's singles QF: Krishna Singh (NGP) bt Sanidhya Khandare (NGP) 25-27, 23-21, 21-7; Jeeva Pillai bt Rohan Singh 21-23, 21-6, 21-18; Pranay Gadewar ( NGP) bt Rubal Gedam (NGP) 21-6 21-12 ; Priyanshu Dubey (NGP) bt Shashank Kulal (NGP) 21-7, 21-15.