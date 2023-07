Nehal, Sophia, Shourya, Ridheema in SF

In the quarterfinal, Nehal quelled the spirited challenge of Nishika Gokhe 15-7, 12-15-15-13. Sophia entered the semis defeating Pinak Rokde15-11 12-12 whereas Shourya recorded an easy 15-6, 15-8 win over Aishwarya Pimpalapure. Riddheema Sarpate booked the semis beath defeating Ananya Durugkar 15-11, 12-15, 15-9.

Results

Women's singles QF: Nehal Gosavi (1) bt Nishika Gokhe 15-7, 12-15, 15-13; Sophia Simon bt Pinak Rokde 15-11, 15-12; Shourya Madavi bt Aishwarya Pimpalapure 15-6, 15-8; Ridheema Sarpate bt Ananya Durugkar 15-11 ,12-15, 15-9.

BD U19: U-19 boys doubles QF: Aaryan Sadhankar and Amay Makode bt Jairam Dakua and Subhojeet Roy 15-0, 15-2; Ranjan Ramani and Sohamm Kewalramani bt Aarunikumar Aparajit and Om Jawale 15-3 15-7 ; Aditya Kannamwar and Akshat Paturkar bt Chirag Mulchandani and Rahul Mulchandani 15-7,15-6 ; Chunharmeet Sokhi and Sanvik Chaudhari bt Aditya Khandal and Rudransh Thakre 15-7 15-10 .

U-19 boys singles (pre-QF): Ameya Naktode bt Shreyash Salunke15-5, 15-4 ; Sanidhya Khandare bt Akshat Paturkar 15-8 16-14 Jena bt Soham Dalvi 15-7,15-5 ; Zubain Khan bt Aaryan Sadhankar 17-15, 13-15,15-13; Rohan Singh bt Buddhaghosh Wasnik 15-7, 15-7 ; Pranay Gadewar, bt Rudraksh Thaokar 15-6,15-5 ; Aditya Kannamwar bt Yash Thaware 15-13,15-11; Chunharmeet Sokhi bt Ranjan Ramani15-7, 15-5 .