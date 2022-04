Para kabaddi teams leave for nationals

TEAMS Vidarbha: Nagsen Herole (Akola), Rameshwar Kurwade (Buldana), Amol Panchbuddhe (Bhandara), Yogesh Misal (Akola), Karan Mundre (Amravati), Dhiraj Harde (Nagpur), Girijanand Kalambe (Yavatmal), Mohan Dikondwar (Nagpur), Dhanraj Chavan (Chandrapur), Baban More (Buldana), Ranjit More (Buldana), Coach: Dhananjay Upasani (Nagpur). Manager: Rahul Lekurwale (Nagpur). Maharashtra: Ramrao Pandey (Buldana), Sachin Tandel (Palghar), Sahadev Barde (Raigad), Mangesh Jadhav (Raigad), Sushant Ghatge (Sangli), Omkar Sakpal (Sangli), Gurudas Raut (Nagpur), Abhijit Pawar (Sangli), Raj Rathod (Aurangabad), Shubham Khiralkar (J algaon), Coach: Raju Dudhankar (Nagpur). Manager: Sachin Pakhare (Nagpur). Bantu Nikam will be physiotherapist and trainer for both teams.