State ranking TT tourney from tomorrow

For this mega event, approximately 1000 entries have been received from all over Maharashtra. India top ranked & international players are participating in this tournament.

Mangesh Mopkar will be the chief referee of the tournament and he will be assisted by Deepak Kanetkar and battery of 25 umpires for the smooth conduct of the tournament.

Seedings (top 5)

U-11 boys: Niraj Nandede (NDD), Arya Murti (THN), Yashan Kolah (MCD), Abhiraj Chauhan (THN), Mann Parmar (TST)

U-13 boys: Param Bhiwandkar (TST), aarav Vora (TST), Zain Sheikh (TST), Prateek Tulsani (THN), Sankap Bandivdekar (THN)

U-15 boys: Shouren Soman (PNA), Prateek Tulsani (THN), Neel Nevare (PNA), Mayuresh Sawant (THN), Nivaan Seth (TST)

U-17 boys: Dhruv Shah (TST), Pranav Gholkar (PNA), Shouren Soman (PNA), Kaustubh Ghgigaonkar (PNA), Shivam Vidhate (THN)

U-19 boys: Sharveya Samant (TST), Neil Mulye (PNA) Kushal Chopda (NSK), Sanskar Basak (PNA), Kush Patil (THN)

Men's singles: Chinmaya Somaiya (TST), Shubham Ambre (MCD), Tanmay Rane (MCD), Regan Albuquerque (TST), Jay Pendse (PNA),

U-11 girls: Jinaya Vadhan (THN), Keshika Purkar (NSK), Vedika Jaiswal (TST), Aadya Baheti (PRB), Jashwi Rawool (TST), Shrinika Umekar (TST)

U-13 girls: Muraa Sangelkar (TST), Saishta Madhur ITHN), Trissha Lubde (TST), Sara Ramaiya (TST), Jinaya Vardhan (THN)

U-15 girls: Divyanshi Bhowmick (TST), Riana Bhoota (THN), Naisha Rewaskar (PNA), Swara Karmarkr (NSK), Sanvi Puranik (THN)

U-17 girls: KAvya Bhatt (THN), Raina Bhoota (THN), Anisha Patra (RGD), Divyanshi Bhowmick (TST). Anvi Gupte (THN)

U-19 girls: Pritha Vartikar (PNA), Sayali Wani (NSK), Ananya Chande (TST), Tanesha Kotecha (NSK), Vaishnavi Jaiswal (TST)

Women's singles: Pritha Vartikar (PNA), Sayali Wani (NSK), Reetha Rishya (TST), Madhurika Patkar (TST), Manushree Patil (TST).