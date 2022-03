Team Landmark record victory

Nagpur, March 5

Team Landmark recorded 17-12 victory over Team just Clean in SNG Basketball League on Saturday.

In other matches of Under-13 girls section, Hansa Group drubbed Team Sanjeevani Foundation 27-2 whereas Trivium Titans downed APs International 8-5.

Results

U-13 Girls: Team Landmark 17 (Riya Boratwar 6, Saee Khonde 6) beat Team Just Clean (Rishika Dhawal 8)12; Team Hansa Group 27 (Kanishka Mande 27) beat Team Sanjeevani Foundation (Spruha Kumar 2) 2; Team Trivium Titans (Vidhi Parasrampuria 3) 8 beat Team APS International (Anvi Bhangde 4) 5; Team Landmark (Riddhi Borkar 12) 12 beat Team SSEH Flyer Girls (Arya Dagwar 4) 6Under 13 Boys:- Team Shree Hyundai (Soham Deodhar 4) 8 beat Team Sairam (Devaansh Mundhada 2) 2; Team Spicy Cagres 19 (Arjun Dume 19) beat Team Blue Boys (Bharat Sutar 6, Krish Sahu 6) 12; Team Himalaya (Shlok Shankar 5) 11 beat Team Sarda (Aryan Thakare 4) 10; Team Nipane Hoopers (Keshav Singhee 5) 9 beat Team Sairam (Arnav Marathe 6) 8

U-10 Mini:- Team Dragon (Saranya Pamda 2) 6 beat Team Ninja 0

Above 13 Girls: Team India Sports 21 (Swati Wankhede 8, Shivali Jaggi 7) beat Team DHN Riders (Purvi Mahalle 15)17