Varsity women basketball team declared
By Lokmat English Desk | Published: May 9, 2022 08:40 PM2022-05-09T20:40:01+5:302022-05-09T20:40:01+5:30
Stand-byes: Sakshi Kharkate (New Arts Commerce & Science College, Wardha), Aditi Kulmate ( LAD), Sakshi Jain (ICPE), ...
Stand-byes: Sakshi Kharkate (New Arts Commerce & Science College, Wardha),
Aditi Kulmate ( LAD), Sakshi Jain (ICPE), Ishika Motghare (GHRCE), Shruti Randive (G S Commerce College, Wardha), Shruti Ramojwar (City Pride College).Open in app