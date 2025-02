Delhi Assembly Elections: Full list of winners

New Delhi, Feb 8 The BJP on Saturday swept back to power in Delhi, after nearly three decades, winning 48 seats in the 70-member house, while the Aam Aadmi Party's strength shrank to 22.

Following is the complete list of winners.

SNo.ConstituencyCandidate Name Party

1 Nerela Raj Karan Khatri BJP

2 Burari Sanjeev Jha AAP

3 Timarpur Surya Prakash KhatriBJP

4 Adarsh NagarRaj Kumar BhatiaBJP

5 Badli Aahir Deepak ChaudharyyBJP

6 Rithala Kulwant Rana BJP

7 Bawana (SC) Ravinder Indraj SinghBJP

8MundkaGajender DrallBJP

9Kirari Anil JhaAAP

10 Sultan Pur Majra (SC)Mukesh Kumar AhlawatAAP

11 Nangloi JatManoj Kumar ShokeenBJP

12 Mangol Puri (SC)Raj Kumar ChauhanBJP

13 RohiniVijendra GuptaBJP

14 Shalimar BaghRekha GuptaBJP

15 Shakur BastiKarnail SinghBJP

16 Tri NagarTilak Ram GuptaBJP

17 WazirpurPoonam SharmaBJP

18 Model TownAshok GoelBJP

19 Sadar BazarSom DuttAAP

20 Chandni ChowkPunardeep Singh SawhneyAAP

21 Matia MahalAaley Mohammed IqbalAAP

22 BallimaranImran HussainAAP

23 Karol Bagh (SC)Vishesh RaviAAP

24 Patel Nagar (SC)Pravesh RatnAAP

25 Moti NagarHarish KhuranaBJP

26 Madipur (SC)Kailash GangwalBJP

27 Rajouri GardenManjinder Singh SirsaBJP

28 Hari NagarShyam SharmaBJP

29 Tilak NagarJarnail SinghAAP

30 JanakpuriAshish SoodBJP

31 VikaspuriPankaj Kumar SinghBJP

32 Uttam NagarPawan SharmaBJP

33 DwarkaPradyumn Singh RajputBJP

34 MatialaSandeep SehrawatBJP

35 NajafgarhNeelam PahalwanBJP

36 Bijwasan Kailash GahlotBJP

37 Palam Kuldeep SolakiBJP

38 Delhi CanttVirender Singh KadianAAP

39 Rajinder Nagar Umang BajajBJP

40 New DelhiParvesh Sahib SinghBJP

41 JangpuraTarvinder Singh MarwahBJP

42 Kasturba NagarNeeraj BasoyaBJP

43 Malviya NagarSatish UpadhyayBJP

44 R.K. PuramAnil Kumar SharmaBJP

45 MehrauliGajender Singh YadavAAP

46 ChhatarpurKartar Singh TanwarBJP

47 Deoli (SC)Prem ChauhanAAP

48 Ambedkar Nagar (SC)Dr Ajay DuttAAP

49 Sangam ViharChandan Kumar ChoudharyBJP

50 Greater KailashShikha RoyBJP

51 KalkajiAtishiAAP

52 TughlakabadSahi RamAAP

53 BadarpurRam Singh NetajiAAP

54 OkhlaAmanatullah KhanAAP

55 Trilokpuri (SC)Ravi KantBJP

56 Kondli (SC)Kuldeep Kumar (Monu)AAP

57 PatparganjRavinder Singh Negi (Ravi Negi)BJP

58 Laxmi NagarAbhay VermaBJP

59 Vishwas NagarOm Prakash SharmaBJP

60 Krishna NagarDr Anil GoyalBJP

61 Gandhi NagarArvinder Singh LovelyBJP

62 ShahdaraSanjay GoelBJP

63 Seemapuri (SC)Ku. RinkuBJP

64 Rohtas NagarJitender MahajanBJP

65 Seelam PurChaudhary Zubair AhmadAAP

66 GhondaAjay MahawarBJP

67 BabarpurGopal RaiAAP

68 Gokalpur (SC)Surendra KumarAAP

69 MustafabadMohan Singh BishtBJP

70 Karawal NagarKapil MishraBJP

