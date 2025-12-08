IndiGo Cancels Over 200 Flights Across India on December 8 and 9; Here's How to Claim Ticket Refund

The IndiGo crisis continues to loom over travellers as the airline cancelled more than 243 flights scheduled for December ...

The IndiGo crisis continues to loom over travellers as the airline cancelled more than 243 flights scheduled for December 8 (Monday) and 9 (Tuesday), disturbing several passengers across metro cities. The cancellation and delay of flights have affected both international and domestic flyers for the past six days in Mumbai, Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Kolkata, Goa and other metro cities. 

After cancellation and long delays, several passengers decided to cancel their flights and their planned destination. Many are seeking a refund from the airlines, but still have not received it after several requests at the centre. Here's a simple way to help you get the refund for your cancelled flight ticket.

Here's How to Claim Ticket Refund

1. Visit the official website of IndiGo and click on "Support"

2. Click on "Plan B" - that shows a change in plan, cancel journey and process a refund.

3. Enter PNR number or booking reference number an email address/ last name.

4. Select change or cancel flight.

After applying for the refund, the amount will reflect in your bank account within seven business days. If you booked through a travel agency, please reach out to the respective agency directly to initiate your refund.

List of Cancelled Flights

DateFlight NoFrom → To
8 December 20256E 1021BOM → SIN
 6E 1045MAA → PEN
 6E 106AMD → ATQ
 6E 122GOX → NAG
 6E 127ATQ → AMD
 6E 1413BOM → AUH
 6E 1414AUH → BOM
 6E 143MAA → BBI
 6E 144VNS → BLR
 6E 144BLR → COK
 6E 145BBI → MAA
 6E 154GOX → HSR
 6E 155HSR → GOX
 6E 159PNQ → MAA
 6E 175BLR → DEL
 6E 192HYD → RPR
 6E 195HYD → BOM
 6E 197RPR → HYD
 6E 2027DEL → HYD
 6E 206GOI → HYD
 6E 207JAI → CCU
 6E 207CCU → GAU
 6E 2099NAG → DEL
 6E 212CCU → GAU
 6E 2158KNU → DEL
 6E 2159DEL → LKO
 6E 2188TRV → DEL
 6E 2230DEL → KNU
 6E 2241IXB → DEL
 6E 2247BOM → CCU
 6E 2255DEL → HYD
 6E 2275DEL → CJB
 6E 2317HYD → DEL
 6E 2321VNS → DEL
 6E 2334DEL → VNS
 6E 236MAA → PNQ
 6E 2382COK → DEL
 6E 242COK → PNQ
 6E 242PNQ → IXC
 6E 244MAA → AMD
 6E 245CCU → AMD
 6E 2471DEL → PNQ
 6E 2491AMD → DEL
 6E 2588CCU → HDO
 6E 2589HDO → CCU
 6E 276IMF → CCU
 6E 2774PNQ → CCU
 6E 2788DEL → CCU
 6E 283HYD → CCU
 6E 284PNQ → IDR
 6E 326CCU → JRH
 6E 336PNQ → HYD
 6E 337HYD → PNQ
 6E 338PNQ → LKO
 6E 343TRV → MAA
 6E 351HYD → PNQ
 6E 352PNQ → HYD
 6E 394GAU → CCU
 6E 405BLR → RPR
 6E 406RPR → BLR
 6E 408BLR → PNQ
 6E 435LKO → BLR
 6E 435BLR → COK
 6E 449DEL → BOM
 6E 456MAA → DEL
 6E 462NAG → BOM
 6E 463BLR → PAT
 6E 472COK → BLR
 6E 478SXR → ATQ
 6E 478ATQ → BLR
 6E 479MAA → CJB
 6E 484BLR → HYD
 6E 495MAA → HYD
 6E 496CCU → BLR
 6E 5002NAG → BOM
 6E 5013BOM → NAG
 6E 5022DEL → NAG
 6E 503BLR → CCU
 6E 5037DEL → JAI
 6E 5052BOM → JAI
 6E 5075BLR → BOM
 6E 5076BOM → BLR
 6E 5103DEL → ATQ
 6E 5126BOM → BDQ
 6E 5140BOM → GAU
 6E 5142BOM → JDH
 6E 5144BOM → HBX
 6E 5145HBX → BOM
 6E 5151BOM → RPR
 6E 5168MAA → BOM
 6E 5182AMD → BOM
 6E 5197BOM → GOX
 6E 5213HYD → BOM
 6E 5251BOM → AMD
 6E 5261IXC → BOM
 6E 5273DEL → COK
 6E 5274COK → DEL
 6E 5297GOI → BOM
 6E 531HYD → MAA
 6E 5318BOM → HYD
 6E 5322BOM → BLR
 6E 5323BLR → BOM
 6E 534BOM → AMD
 6E 5362JAI → MAA
 6E 5384JDH → BOM
 6E 539COK → MAA
 6E 5394MAA → COK
 6E 549BOM → COK
 6E 564BOM → HYD
 6E 567BOM → GOI
 6E 596GOX → BOM
 6E 6008BLR → STV
 6E 6013AMD → BBI
 6E 6014MAA → BOM
 6E 6019DEL → HYD
 6E 6041IXC → CCU
 6E 6042PAT → HYD
 6E 6043HYD → DEL
 6E 6045BOM → DEL
 6E 6066HYD → BLR
 6E 607LKO → HYD
 6E 6087BDQ → BOM
 6E 613MAA → DEL
 6E 6145MAA → BLR
 6E 6153JRH → CCU
 6E 6154CCU → HYD
 6E 6174HYD → MAA
 6E 6179CCU → IXS
 6E 6181IXS → CCU
 6E 6213MAA → JAI
 6E 6214CCU → BBI
 6E 6225MAA → BOM
 6E 6234BLR → HYD
 6E 6263HYD → BOM
 6E 6265AMD → SXR
 6E 6266SXR → AMD
 6E 6269BLR → MAA
 6E 6284BOM → BLR
 6E 6288BLR → ATQ
 6E 6288ATQ → SXR
 6E 6331BBI → IDR
 6E 6331IDR → IXJ
 6E 6332IXJ → IDR
 6E 6332IDR → BBI
 6E 6337AMD → HYD
 6E 6341DEL → MAA
 6E 6342GAU → BOM
 6E 6352IXC → SXR
 6E 6353BLR → LKO
 6E 6371HSR → HYD
 6E 6372HYD → HSR
 6E 6373RPR → BOM
 6E,6382HYD → PAT
 6E,6397BOM → HYD
 6E,6403DEL → BLR
 6E,6408HYD → VTZ
 6E,6418AMD → GOI
 6E,6419GOI → AMD
 6E,6433BLR → DEL
 6E,6438CCU → BLR
 6E,6472CCU → PNQ
 6E,6472PNQ → CJB
 6E,6498SXR → BLR
 6E,6505HYD → BLR
 6E,6513CCU → HYD
 6E,6514CCU → IMF
 6E,6552AJL → GAU
 6E,6552GAU → LKO
 6E,6552LKO → IXC
 6E,6787DEL → BOM
 6E,6793BBI → CCU
 6E,6797CJB → MAA
 6E,6798PNQ → NAG
 6E,681PNQ → COK
 6E,6815MAA → BLR
 6E,6820DEL → NAG
 6E,6828DEL → MAA
 6E,6835BOM → DEL
 6E,6876BLR → PNQ
 6E,6922COK → BLR
 6E,6927HYD → AMD
 6E,6934NAG → GOX
 6E,6944PNQ → GOX
 6E,699AMD → PNQ
 6E,701IDR → BLR
 6E,702COK → BLR
 6E,702BLR → BBI
 6E,703BBI → BLR
9 December 20256E 6914GAU → BBI
9 Dec 20256E 2189DEL → TRV
9 Dec 20256E 6825IXA → DEL
9 Dec 20256E 6739IDR → BLR
9 Dec 20256E 415CJB → BLR
9 Dec 20256E 256IXE → BLR
9 Dec 20256E 875HYD → CCJ
9 Dec 20256E 525IXS → IXA
9 Dec 20256E 876CCJ → HYD
9 Dec 20256E 525IXA → BLR
9 Dec 20256E 524BLR → IXA
9 Dec 20256E 343TRV → MAA
9 Dec 20256E 924HYD → BOM
9 Dec 20256E 524IXA → IXS
9 Dec 20256E 975BLR → CCU
9 Dec 20256E 2188TRV → DEL
9 Dec 20256E 6339CCU → DMU
9 Dec 20256E 6914DMU → GAU
9 Dec 20256E 596GOX → BOM

Meanwhile, on December 8, 2025 total of 150 flights from metro cities to metro and international flights have been cancelled. The crisis arrived when the Directorate General of Civil Aviation (DGCA), the second and final phase of the new Flight Duty Time Limitations norms in November. The first phase came into effect in July after a delay of nearly a year.

In November, the DGCA announced revised rules, which were meant to improve crew safety and rest hours, allowing increased weekly rest periods and a change in night duty norms. 

