Widespread rain, snow for four days from today in Kashmir

Srinagar, Oct 13 The MeT department here on Friday forecast widespread rain and snow in J&K during the next four days advising farmers and travellers to exercise caution.

Sonam Lotus, Director of Meteorological(MeT) Department said in a statement on Friday that weather would be mainly clear in J&K on Friday and become cloudy towards the evening.

โ€œThere is a possibility of rain/snow over higher reaches towards night at scattered places of J&K.

โ€œFrom October 14 to 17 w๐™ž๐™™๐™š๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™–๐™™ i๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ข๐™ž๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ฃ๐™ฉ l๐™ž๐™œ๐™๐™ฉ ๐™ฉ๐™ค m๐™ค๐™™๐™š๐™ง๐™–๐™ฉ๐™š r๐™–๐™ž๐™ฃ/s๐™ฃ๐™ค๐™ฌ๐™›๐™–๐™ก๐™ก ๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง ๐™๐™ž๐™œ๐™๐™š๐™ง ๐™ง๐™š๐™–๐™˜๐™๐™š๐™จ ๐™ซ๐™š๐™ง๐™ฎ ๐™ก๐™ž๐™ ๐™š๐™ก๐™ฎ.

โ€œ๐™ƒ๐™š๐™–๐™ซ๐™ฎ s๐™ฃ๐™ค๐™ฌ๐™›๐™–๐™ก๐™ก ๐™–๐™ฉ ๐™จ๐™ค๐™ข๐™š ๐™ฅ๐™ก๐™–๐™˜๐™š๐™จ ๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง ๐™๐™ž๐™œ๐™๐™š๐™ง ๐™ง๐™š๐™–๐™˜๐™๐™š๐™จ ๐™˜๐™–๐™ฃ'๐™ฉ ๐™—๐™š ๐™ง๐™ช๐™ก๐™š๐™™ ๐™ค๐™ช๐™ฉ (>75 per cent ๐™˜๐™๐™–๐™ฃ๐™˜๐™š).

"๐™Ž๐™ž๐™œ๐™ฃ๐™ž๐™›๐™ž๐™˜๐™–๐™ฃ๐™ฉ ๐™™๐™ง๐™ค๐™ฅ ๐™ž๐™ฃ ๐™ฉ๐™š๐™ข๐™ฅ๐™š๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™š likely ๐™–๐™˜๐™ง๐™ค๐™จ๐™จ ๐™ &๐™†.

โ€œ๐˜ผ๐™™๐™ซ๐™ž๐™จ๐™ค๐™ง๐™ฎ: Postpone harvesting of crops from 14-18th.

โ€œInclement weather may temporarily disrupt transportation, especially at vulnerable places like Zojila, Mughal Road, Sinthantop, Sadnatop. ๐˜ฝ๐™š ๐™–๐™ฌ๐™–๐™ง๐™š & ๐™‹๐™ก๐™–๐™ฃ ๐™–๐™˜๐™˜๐™ค๐™ง๐™™๐™ž๐™ฃ๐™œ๐™กy. the MeT office advisory said.

