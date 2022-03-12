Abdul Rub passes away
By Lokmat English Desk | Published: March 12, 2022 10:45 PM2022-03-12T22:45:01+5:302022-03-12T22:45:01+5:30
Aurangabad, March 12: Abdul Rub Abdul Wahab Siddiqui (64, Bhadkal Gate), a retired naib tehsildar, died of cardiac arrest ...
Aurangabad, March 12:
Abdul Rub Abdul Wahab Siddiqui (64, Bhadkal Gate), a retired naib tehsildar, died of cardiac arrest on Friday. He leaves behind wife, two daughters and one son. His Namaz-e-Janaza was performed at Bhadkal Gate Masjid last evening while burial took place at Chitakhana graveyard.Open in app