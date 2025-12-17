Adv. Priyesh Kapadia passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 17, 2025 23:40 IST2025-12-17T23:40:03+5:302025-12-17T23:40:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Adv. Priyesh Narendra Kapadia passed away on Wednesday at 9.15 pm at the age of 55 after a brief illness. His last rites will be performed on 18th December at 1 pm at Pushpanagari Crematorium. The funeral procession will start from his residence at House No. 24, Shantiniketan Colony. He is survived by his wife, daughter, and parents.