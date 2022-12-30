Anita Gaikwad awarded Ph.D in Education

By Lokmat English Desk | Published: December 30, 2022 07:10 PM 2022-12-30T19:10:02+5:30 2022-12-30T19:10:02+5:30

Aurangabad Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred a Ph.D degree on Anita Devram Gaikwad in Education. She submitted ...

Anita Gaikwad awarded Ph.D in Education | Anita Gaikwad awarded Ph.D in Education

Anita Gaikwad awarded Ph.D in Education

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Aurangabad

Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred a Ph.D degree on Anita Devram Gaikwad in Education. She submitted her thesis titled ‘Aurangabad Jilhyatil Madhyamik Shikshakanchya Shatrusandho Pruthakkarnacha Chikitsak Abhyas’ under the research guide B K Pandav from Mohd. Ali Johar Women’s B.Ed College.

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Tags : Babasaheb Ambedkar Marathwada University