Avinash Kulkarni passes away
December 15, 2025
Chhatrapati Sambhajinagar
A former secretary of Massia and an entrepreneur,Avinash Madhukar Kulkarni (62) passed away on Sunday. He was a resident of Mitranagar. He is survived by his wife, son, daughter-in-law, daughter, and son-in-law. His last rites were performed on Monday morning at the Kailasnagar crematorium. Avinash Kulkarni, the founder of Renuka Roll Tech Industry, was an active member of Massia, an association of entrepreneurs.
