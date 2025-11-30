Chand Sultana gets Ph D in History
By Lokmat Times Desk | Updated: November 30, 2025 18:55 IST2025-11-30T18:55:15+5:302025-11-30T18:55:15+5:30
Chhatraati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Chand Sultana Amir Khan Pathan in ...
Chhatraati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Chand Sultana Amir Khan Pathan in History.
She submitted her thesis titled ‘Bhartiya Swatantra Andolanatil Muslim Mahilanche Yogdan: Ek Chikitsak Abhyas’ under the guidance of Dr Z A Pathan, research guide, Department of History, ASC College, Badnapur, Jalna.Open in app