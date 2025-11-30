Former corporator Preeti Totla joins Shinde Sena
By Lokmat Times Desk | Updated: November 30, 2025 23:55 IST2025-11-30T23:55:04+5:302025-11-30T23:55:04+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Former corporator of Shiv Sena from Gulmandi ward, Preeti Totla, joined Shinde Sena on Saturday in the presence of deputy chief minister Eknath Shinde. Guardian minister Sanjay Shirsat and MLA Sandipan Bhumare were also present. Ahead of the municipal elections, several former Shiv Sena corporators are joining Shinde Sena.