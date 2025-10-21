Imran Khan gets Ph D in Zoology
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred a PhD on Imran Khan Amnaullah Khan in Zoology.
He submitted his thesis titled 'To Study Anticancer Properties of Active Components of Nigella Sativa L Seeds in Animal Cell Line' under the guidance of Dr J D Shaikh, research guide, Department of Zoology, Maulana Azad College.