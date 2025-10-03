Kamalkar Phulambrekar passes away
October 3, 2025
Chhatrapati Sambhajinagar
Senior citizen Kamalkar Phulambrekar (99) from Cidco N-4 passed away early Friday morning. He is survived by two sons, three daughters, a daughter-in-law, a son-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. His last rites were performed at Mukundwadi Crematorium.
