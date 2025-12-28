Madhuri Suryavanshi gets Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: December 28, 2025 22:25 IST2025-12-28T22:25:03+5:302025-12-28T22:25:03+5:30
Chhatrapati Sambhajiangar: Madhuri Sharad Suryavanshi has been awarded a PhD in Library and Information Science by Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University.
She submited her thesis titled 'Mapping of Global Research Output of Neurological Science Research' under the guidance of Dr Vaishali Khaparde, research guide and director of the Knowledge Resource Centre.