Ph D conferred on Tukaram
By Lokmat English Desk | Published: September 26, 2022 07:55 AM 2022-09-26T07:55:41+5:30 2022-09-26T07:55:41+5:30
Aurangabad, Sept 25: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred Ph D on Tukaram Devkar in Dramatics. He submitted ...
Aurangabad, Sept 25:
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred Ph D on Tukaram Devkar in Dramatics.
He submitted his thesis titled ‘Tamasha Lokkala (Loknatyana) Prakarchya Sadarikarnacha Abhyas’ under the guidance of research guide Dr M B Dhondge (head, Marathi Department) and co-guide A G Bandgar (Department of Dramatics, Bamu). Tukaram works on a clock-hour basis in Shri Panditguru Pardikar College.Open in app