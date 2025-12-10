Power outage in N-3, N-4 and N-6 areas

Chhatrapati Sambhajinagar

Electricity supply was disrupted in N-3, N-4 and N-6 areas on Wednesday from 10.30 am to 12.30 pm, affecting Pundliknagar, Parijatnagar, and nearby localities. The outage was caused by a fault in an underground cable at Vasantrao Naik Chowk. The power department repaired it promptly.