Prabhag News Part 3

By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 20:20 IST2026-01-03T20:20:14+5:302026-01-03T20:20:14+5:30

Daya Gaikwad Sheetal Shinde Pradnya Mhaske Jayshri Matre - B Govind Kendre Chavan Akash Vinod Sonvane Shaikh Firoz - ...

Prabhag News Part 3 | Prabhag News Part 3

Prabhag News Part 3

Daya Gaikwad

Sheetal Shinde

Pradnya Mhaske

Jayshri Matre

-

B

Govind Kendre

Chavan Akash

Vinod Sonvane

Shaikh Firoz

-

C

Sunita Solunke

Bharti Dayma

Saraswati Avte

-

-

D

Renukadas Vaidya

Amol Pathe

Santoshkumar Patil

Adsul Shankar

Sharda Chavan

Prabhag 28

A

Sneha Dabhade

Sanjana Ragade

Shobha Suryavanshi

Anita Ingle

Aditi More

B

-

Aditya Dahival

Gajendra Dalvi

Ashish Bhavle

Khajoddin Mulla

C

-

-

Shaila Ambhore

Shobha Ghodke

Mulla Salima Begum

D

-

Rahul Sonvane

Mukesh Khillare

Arun Borde

Akib Khan

Prabhag 29

A

Bhagwan Gaikwad

Siddhant Shirsat

Kishor Sable

Ganesh Sable

-

B

Vandana Devkate

Anita Ghodke

Komal Tarange

Asha Shirane

-

C

Nirmala Mhaske

Shweta Trivedi

Swati Khadke

Nirmal Kardile

-

------------------------------------------------------------------------------

Vanchit Bhajun Aghadi (VBA)

Prabhag 03

A Amit Bhuigal

B Mohd. Jareen Mohd. Javed

D Afsar Khan

Prabhag 04

A Varsha Jadhav

Prabhag 09

D Kalim Qureshi

------------------------------------------------------------------------------

Independent Candidates

Prabhag 06

A Khan Ayub

B Khan Mehrunnisa

D Gazi Saddodin Zahir Ahmed, Mir Hidayat Ali

Prabhag 09

C Sangita Waghule

Prabhag 13

D Mosin Ahmed

Prabhag 16

D Rushikesh Khaire

Prabhag 26

A

Anita Salve

Rupali Dhepe

Maya Salve

Neeta Gaikwad

Sheetal Shinde

B

Padmasing Rajput

Ramesh Bahule

Sanjay Bhujbal

Vitthalrao Kale

Subhash Jadhav

C

Savita Kulkarni

Ranjana Hiwale

Pratigya Mohite

Neeta Bhagnure

-

D

Appasaheb Hiwale

Shivaji Hiwale

Haribhau Hiwale

Firoz khan Pathan

-

