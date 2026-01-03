Prabhag News Part 3
By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 20:20 IST2026-01-03T20:20:14+5:302026-01-03T20:20:14+5:30
Daya Gaikwad Sheetal Shinde Pradnya Mhaske Jayshri Matre - B Govind Kendre Chavan Akash Vinod Sonvane Shaikh Firoz - ...
Daya Gaikwad
Sheetal Shinde
Pradnya Mhaske
Jayshri Matre
-
B
Govind Kendre
Chavan Akash
Vinod Sonvane
Shaikh Firoz
-
C
Sunita Solunke
Bharti Dayma
Saraswati Avte
-
-
D
Renukadas Vaidya
Amol Pathe
Santoshkumar Patil
Adsul Shankar
Sharda Chavan
Prabhag 28
A
Sneha Dabhade
Sanjana Ragade
Shobha Suryavanshi
Anita Ingle
Aditi More
B
-
Aditya Dahival
Gajendra Dalvi
Ashish Bhavle
Khajoddin Mulla
C
-
-
Shaila Ambhore
Shobha Ghodke
Mulla Salima Begum
D
-
Rahul Sonvane
Mukesh Khillare
Arun Borde
Akib Khan
Prabhag 29
A
Bhagwan Gaikwad
Siddhant Shirsat
Kishor Sable
Ganesh Sable
-
B
Vandana Devkate
Anita Ghodke
Komal Tarange
Asha Shirane
-
C
Nirmala Mhaske
Shweta Trivedi
Swati Khadke
Nirmal Kardile
-
------------------------------------------------------------------------------
Vanchit Bhajun Aghadi (VBA)
Prabhag 03
A Amit Bhuigal
B Mohd. Jareen Mohd. Javed
D Afsar Khan
Prabhag 04
A Varsha Jadhav
Prabhag 09
D Kalim Qureshi
------------------------------------------------------------------------------
Independent Candidates
Prabhag 06
A Khan Ayub
B Khan Mehrunnisa
D Gazi Saddodin Zahir Ahmed, Mir Hidayat Ali
Prabhag 09
C Sangita Waghule
Prabhag 13
D Mosin Ahmed
Prabhag 16
D Rushikesh Khaire
------------------------------------------------------------------------------
Prabhag 26
A
Anita Salve
Rupali Dhepe
Maya Salve
Neeta Gaikwad
Sheetal Shinde
B
Padmasing Rajput
Ramesh Bahule
Sanjay Bhujbal
Vitthalrao Kale
Subhash Jadhav
C
Savita Kulkarni
Ranjana Hiwale
Pratigya Mohite
Neeta Bhagnure
-
D
Appasaheb Hiwale
Shivaji Hiwale
Haribhau Hiwale
Firoz khan Pathan
-
Prabhag 27
A
Daya Gaikwad
Sheetal Shinde
Pradnya Mhaske
Jayshri Matre
-
B
Govind Kendre
Chavan Akash
Vinod Sonvane
Shaikh Firoz
-
C
Sunita Solunke
Bharti Dayma
Saraswati Avte
-
-
D
Renukadas Vaidya
Amol Pathe
Santoshkumar Patil
Adsul Shankar
Sharda Chavan
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
D Rushikesh Khaire