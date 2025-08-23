Prabhags Formation (Prabhag Rachana)
By Lokmat Times Desk | Updated: August 23, 2025 23:20 IST2025-08-23T23:20:03+5:302025-08-23T23:20:03+5:30
Prabhag 23: CIDCO N-3, N-4, Guru Sahani Nagar, Nyaymurti Nagar, Parijat Nagar, Jai Bhavani Nagar, Mahajan Colony, Thackeray Nagar, Maya Nagar, Sant Tukoba Nagar, New S.T. Colony, CIDCO 13th Scheme, Pilot Baba Colony, Jijamata Colony, Vishranti Nagar, Ganesh Nagar.
Prabhag 24: Mahalaxmi Nagar, Santoshi Mata Nagar, Mukundwadi, Rajiv Gandhi Nagar, New S.T. Colony, Mukundwadi Village, Laghuvetan Colony, Jayshree Colony, Shivaji Colony, Devgiri Colony, Cidco Dnyaneshwar Colony, Cidco J-Sector Rohidasnagar (Small Part), part of Cidco N-2, S.T. Colony, Sangharsh Nagar, Banjara Colony, Ramnagar (Small Part).
Prabhag 25: Ramnagar, Prakashnagar, Sangharsh Nagar, Tanaji Nagar, Shraddha Colony, MHADA Colony, Torangad Colony, Shahu Nagar, Kamgar Colony, Pushpak Garden, Jai Bharat Colony, Chikalthana Village, Bauddh Wada, Motiwala Nagar, Hanuman Nagar Chowk.
Prabhag 26: Deolai Satara (Small Part), Urja Nagar, Sainagar, Satkarma Nagar, Renukapuram, Dnyaneshwar Nagar, Pandurang Nagar, Venusut Colony Disha Gharkul, Vijayanta Nagar, Vasant Vihar, Arunoday Colony, Mauli Nagar, Shri Krishna Nagar, Bajrang Hills, Hariprasad Nagar, Vitthal Nagar, Khaja Nagar, Sardar Residency, Rahim Nagar, Shri Vihar Colony, Shrinivas Colony, Shri Residency, MHADA Housing, Abhushan Park, Rajesh Nagar, Sara Siddhi, Naik Nagar, Deolai Shivar (all survey numbers), Alok Nagar, Chandrashekhar Nagar, ITI Colony, Pawar Wasti, Diamond School Area, Chhatrapati Nagar, Kumawat Nagar, Satara Tanda, Sudhakar Nagar, Apratim Complex, Mahatma Phule Housing Society, Shivnagar, RBC Kaiser Sonia Nagar, Rohidas Colony, Aamdar Road, Madhumangal Office, Ekta Colony, Shahu Maharaj School, Buddha Vihar, Laxmi Colony, Bhimwadi, Renuka High School, Peshwe Nagar, Vidyanagar, Telephone Bhavan, Suryaji Bhavan, Sangram Nagar.
Prabhag 27: Balkrishnanagar, Bhushannagar, Isaknagar, Kalpataru Society, Shivnerinagar, Jai Durga Housing Society, Vijaynagar, Nehrunagar, Garkheda Village, Shivajinagar, Deshmukhnagar, Nath Prangan, Shivneri Colony, Emerald City, Gurudwaranagar, Renukanagar, Bharatnagar, Ganeshnagar, Navnathnagar, Anandnagar, Ashanagar.
Prabhag 28: Eknathnagar, MHADA Colony, Phulenagar, Shaha Colony, Dwarkapuri, Kabirnagar, Nagsen Nagar, Milindnagar, Banewadi Gaothan, Rahulanagar, Sadatnagar, Barde Green Colony, Hamalwada, Railway Station Area, Silk Mill Colony.
Prabhag 29: Kasliwal Marvel, MIT College Area, Sheetalnagar, Satara Village, Shankarnagar, Abhinandan Society, Amirnagar, Sudhakarnagar, Orange City, Shahanagar, Kanchanwadi, Kashmiri Nagar, Samtanagar, Santaji Dhanajinagar, Nakshatrawadi, Disha Silk City, Itkheda Road.