Rajendra Patni passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: November 3, 2025 21:40 IST2025-11-03T21:40:03+5:302025-11-03T21:40:03+5:30
Businessman Rajendra Bhagwandas Patni (58) passed away on Sunday at the Pavagadh Siddha Kshetra in Gujarat, in the presence of Acharya Mayanksagarji Maharaj and his disciples. He is survived by his wife and three sons Satyam, Abhijeet, and Mohit Patni.