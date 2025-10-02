Saurabh Patil awarded Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: October 2, 2025 18:45 IST2025-10-02T18:45:10+5:302025-10-02T18:45:10+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Mahatma Gandhi Mission University (MGMU) has awarded Ph D to Saurabh Sanjay Patil.
Saurabh Patil has submitted his thesis titled 'A Study of Consumer Behavior Towards Online Education' under the guidance of Dr Pravin Kumar Shastri in Management and Commerce faculty.