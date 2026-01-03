SS leads in Municipal Prabhag race, UBT sena and BJP close contenders; NCP trails

By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 20:20 IST2026-01-03T20:20:09+5:302026-01-03T20:20:09+5:30

Chhatrapati Sambhajingar As Chhatrapati Sambhajinagar prepares for the upcoming municipal elections, the contest across 29 prabhags has intensified with ...

SS leads in Municipal Prabhag race, UBT sena and BJP close contenders; NCP trails | SS leads in Municipal Prabhag race, UBT sena and BJP close contenders; NCP trails

SS leads in Municipal Prabhag race, UBT sena and BJP close contenders; NCP trails

Chhatrapati Sambhajingar

As Chhatrapati Sambhajinagar prepares for the upcoming municipal elections, the contest across 29 prabhags has intensified with major parties fielding a full roster of candidates. The Shinde Sena (SS) with 96, closely followed by UBT Shinde Sena with 95 nominations and Bharatiya Janata Party (BJP) has positioned itself as a strong contender with 92 candidates. The Nationalist Congress Party (NCP) has split its focus between two factions, with the AP faction group fielding 75 candidates, Vanchit Bhajun Aghadi(VBA) is 61 and the SP faction contesting 23 seats. These parties have nominated candidates strategically, balancing gender representation, community considerations, and local influence to consolidate their voter base. Political analysts suggest that the elections are expected to be highly competitive, with local issues such as civic amenities, infrastructure, and governance likely to influence voter decisions. The final outcome will determine the city’s civic leadership and set the tone for municipal administration over the next term.

-----------

BJP

Shinde Sena

(UBT) Sena

NCP (AP)

NCP (SP)

Prabhag 01

A

Yuvraj Wakekar

Roopchand Waghmare

Bansi Jadhav

-

-

B

Jyoti Abhang

Poonam Jagdhane

Jayshree Nimborkar

-

-

C

Savita Bakle

-

Chhaya Harne

-

-

D

Poonamchand Bamne

Ganesh Pawar

Balu Autade

-

Shaikh Ayub Usman

------------

Prabhag 02

A

Pushpa Rojatkar

Renuka Pachunde

Sangita Ingle

Surekha Kharat

Neetu Chate

B

Sagar Pale

Kishor Nagre

Babasaheb Ghuge

Shaikh Irfan

-

C

Suvarnalata Salve

Poonam Patil

Manisha Shelke

Parveen Khan Pathan

-

D

Rajgaurav Wankhede

Ramesh Idhate

Narayan Mate

-

-

------------

Prabhag 03

A

Gaikwad Nagaraj

Kanchan Tayade

Kunal Raut

-

-

B

Durga Fatelashkar

Pushpa Salampure

Manda Sambhare

-

-

C

Prajakta Jhalke

Pratibha Jagtap

Varsha Pawar

-

-

D

Hansraj Nandanvanshi

Rajesh Dongre

Pramod Duthade

-

-

------------

Prabhag 04

A

-

Premlata Dabhade

Shakuntala Kamble

Charulata Magre

-

B

Tanvi Mundle

Amol Nikam

Rashid Khan

Yusuf Pathan

-

C

Priyanka Vani

Lakshmi Amle

-

Manisha Tupe

-

D

Deepak Bankar Deepak

Yash Mhaske

Ganesh Lokhande

Laxman Sonde

-

------------

Prabhag 05

A

-

Pranali Dhage

Jyoti Jagdhane

Vaishali Pandale

Sharda Lohve

B

-

Madan Jaiswal

Prakash Aaherkar

Sayyad Matin

-

C

-

-

Sayida Afrin

Shama Begum

-

D

-

Kishorkumar Dhage

-

Prerana Gadve

-

------------

Prabhag 06

A

Reshma Raut Bhartari

Santosh Bhurivale

-

-

-

B

-

Renuka Nilekar

-

-

-

C

Meena Misal

Sangita Sarode

Sayyad Aqsa

-

-

D

-

Santosh Talekar

Sachin Rathod

-

Mohd. Abdul Rauf

------------

Prabhag 07

A

Jivakpal Hivrale

Raju Ahire

Sandip Jadhav

Anand Kharat

-

B

Ratnaprabha Chitte

Sangita Borse

Sunita Sonvane

-

-

C

Jyoti Gangwal

Ashwini Shinde

Gitanjali Sonvane

Priyanka Fajge

-

D

Mahesh Malvatkar

Mohan Meghawale

Gaurav Purandare

Tushar Surase

Ganesh Solunke

------------

Prabhag 08

A

Bharti Sonvane

Sonali Lokhande

Usha Gangavane

Lata Gaikwad

-

B

Ramdas Harne

Nilesh Sure

Sitaram Sure

Mahesh Jadhav

-

C

Mohini Gaikwad

Sharda Ghule

Urmila Chavan

Sunita Autade

-

D

Vijay Autade

Ramesh Surse

Krishna Mete

Hemant Deshmukh

Ashish Ingle

------------

Prabhag 09

A

-

Vicky Lokhande

-

Vishal Ingle

-

B

Ranjana Lute

-

-

Monika Bhalerao

-

C

Radha Ingle

-

-

Farin Pathan

-

D

Sachin Misal

Nitin Kalaskar

Babasaheb Hivrale

Shaikh Abbas

Shaikh Latif

-----------------------

Prabhag 10

A

Surekha Sanap

Pratibha Jaiswal

Vandana Rithe

-

Ambika Pakhale

B

Archana Chaudhary

-

Prajakta Bhale

-

-

C

Ganesh Navandar

Tejas Vyavahare

Ravindra Tangde

-

-

D

Shivaji Dandge

Anil Jaiswal

Prithviraj Rathod

-

Sachin Tangde

Prabhag 11

A

Vishwanath Swam

Badrinath Thombare

Madhukar Waghmare

Sopan Bangar

-

B

Madhuri Deshmukh

Savita Telore

Chhaya Devraj

Anjana Gavai

-

C

Meena Kharat

Shubhangi Kulkarni

Deepika Deshmukh

-

-

D

Mayur Vanjari

Shubham Pawar

Virbhadra Gadage

-

-

Prabhag 12

-

-

-

Mo. Hamida Ishak

Anjum Bano Jalil

B

-

-

-

Khan Rahima Begum

-

C

-

-

-

Sayyad Hamid Rashid

-

D

-

-

-

Momin Aziz Khan

-

Prabhag 13

A

-

-

-

Nusrat Khan

Patel Sheikh Salim

B

-

-

-

Khan Durrani Anam

-

C

-

-

Rajashri Pophale

-

-

D

-

-

Sheikh Babu Karim

Patel Salim Shamsher

-

Prabhag 14

-

-

-

Pratibha Takalkar

-

B

-

-

-

Khan Mustaq Rafiq

-

C

-

-

-

Bano Begum A. Sattar

-

D

-

-

-

Khan Anwar Ali

-

Prabhag 15

A

Banti Chavariya

Milap Chavariya

Sachin Khaire

Vijeta Chavariya

-

B

Vyas Jayshri

Prajakta Pardeshi

Sonal Jaiswal

-

-

C

Monali Patni

Preeti Totla

Redlon Rina

Nishigandha Ingle

D

Mithun Vyas

Rishikesh Jaiswal

Lakshminarayan Bakharia

Pramod Narvade

Prabhag 16

A

Sangita Sangale

Sushma Yadgire

Johrabi Khan

Jyoti Thakre

-

B

Raju Wadekar

Arjun Perkar

Shivaji Aapre

Haji Isa Qureshi

-

C

Asha Bhalerao

Huliye Sulochana

Yashoda Katkate

Vishakha Nillawar

-

D

Rameshwar Bhadve

Manoj Ballal

Rajendra Danve

Mayur Sonvane

Shaikh Naimuddin

Prabhag 17

A

Seema Salve

Asmita Jadhav

Aruna Jadhav

Aarti Pradhan

-

B

Anil Makariye

Santosh Bade

Ashfaq Qureshi

Salim Qureshi

-

C

Kirti Shinde

-

Vandana Kulkarni

-

-

D

Samir Rajurkar

Kunal Marathe

Vinayak Deshmukh

Ulhas Narvade

-

Prabhag 18

A

Mayuri Barthune

Harshada Shirsat

-

-

Varsha Sonvane

B

Sanjay Barwal

Abhijeet Jivanwal

Deepak Tambe

-

-

C

Manisha Bhansali

Chhaya Waghchore

Shaikh Meraj Begum

-

-

D

Mandip Pardeshi

Raju Rajput

Nitin Pawar

-

-

Prabhag 19

A

Chandrakant Hivrale

Anil Birare

Ranjit Dabhade

-

-

B

Shilparani Wadkar

Savita Dongaokar

Swati Ratnaparkhi

-

-

C

Burande Shobha

Halnor Sumitra

Sujata Gaikwad

-

-

D

Sanjay Joshi

Bhavesh Saraf

-

-

Satinder Singh Oberoi

Open in app