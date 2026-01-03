SS leads in Municipal Prabhag race, UBT sena and BJP close contenders; NCP trails
January 3, 2026 20:20
Chhatrapati Sambhajingar
As Chhatrapati Sambhajinagar prepares for the upcoming municipal elections, the contest across 29 prabhags has intensified with major parties fielding a full roster of candidates. The Shinde Sena (SS) with 96, closely followed by UBT Shinde Sena with 95 nominations and Bharatiya Janata Party (BJP) has positioned itself as a strong contender with 92 candidates. The Nationalist Congress Party (NCP) has split its focus between two factions, with the AP faction group fielding 75 candidates, Vanchit Bhajun Aghadi(VBA) is 61 and the SP faction contesting 23 seats. These parties have nominated candidates strategically, balancing gender representation, community considerations, and local influence to consolidate their voter base. Political analysts suggest that the elections are expected to be highly competitive, with local issues such as civic amenities, infrastructure, and governance likely to influence voter decisions. The final outcome will determine the city’s civic leadership and set the tone for municipal administration over the next term.
-----------
BJP
Shinde Sena
(UBT) Sena
NCP (AP)
NCP (SP)
Prabhag 01
A
Yuvraj Wakekar
Roopchand Waghmare
Bansi Jadhav
-
-
B
Jyoti Abhang
Poonam Jagdhane
Jayshree Nimborkar
-
-
C
Savita Bakle
-
Chhaya Harne
-
-
D
Poonamchand Bamne
Ganesh Pawar
Balu Autade
-
Shaikh Ayub Usman
------------
Prabhag 02
A
Pushpa Rojatkar
Renuka Pachunde
Sangita Ingle
Surekha Kharat
Neetu Chate
B
Sagar Pale
Kishor Nagre
Babasaheb Ghuge
Shaikh Irfan
-
C
Suvarnalata Salve
Poonam Patil
Manisha Shelke
Parveen Khan Pathan
-
D
Rajgaurav Wankhede
Ramesh Idhate
Narayan Mate
-
-
------------
Prabhag 03
A
Gaikwad Nagaraj
Kanchan Tayade
Kunal Raut
-
-
B
Durga Fatelashkar
Pushpa Salampure
Manda Sambhare
-
-
C
Prajakta Jhalke
Pratibha Jagtap
Varsha Pawar
-
-
D
Hansraj Nandanvanshi
Rajesh Dongre
Pramod Duthade
-
-
------------
Prabhag 04
A
-
Premlata Dabhade
Shakuntala Kamble
Charulata Magre
-
B
Tanvi Mundle
Amol Nikam
Rashid Khan
Yusuf Pathan
-
C
Priyanka Vani
Lakshmi Amle
-
Manisha Tupe
-
D
Deepak Bankar Deepak
Yash Mhaske
Ganesh Lokhande
Laxman Sonde
-
------------
Prabhag 05
A
-
Pranali Dhage
Jyoti Jagdhane
Vaishali Pandale
Sharda Lohve
B
-
Madan Jaiswal
Prakash Aaherkar
Sayyad Matin
-
C
-
-
Sayida Afrin
Shama Begum
-
D
-
Kishorkumar Dhage
-
Prerana Gadve
-
------------
Prabhag 06
A
Reshma Raut Bhartari
Santosh Bhurivale
-
-
-
B
-
Renuka Nilekar
-
-
-
C
Meena Misal
Sangita Sarode
Sayyad Aqsa
-
-
D
-
Santosh Talekar
Sachin Rathod
-
Mohd. Abdul Rauf
------------
Prabhag 07
A
Jivakpal Hivrale
Raju Ahire
Sandip Jadhav
Anand Kharat
-
B
Ratnaprabha Chitte
Sangita Borse
Sunita Sonvane
-
-
C
Jyoti Gangwal
Ashwini Shinde
Gitanjali Sonvane
Priyanka Fajge
-
D
Mahesh Malvatkar
Mohan Meghawale
Gaurav Purandare
Tushar Surase
Ganesh Solunke
------------
Prabhag 08
A
Bharti Sonvane
Sonali Lokhande
Usha Gangavane
Lata Gaikwad
-
B
Ramdas Harne
Nilesh Sure
Sitaram Sure
Mahesh Jadhav
-
C
Mohini Gaikwad
Sharda Ghule
Urmila Chavan
Sunita Autade
-
D
Vijay Autade
Ramesh Surse
Krishna Mete
Hemant Deshmukh
Ashish Ingle
------------
Prabhag 09
A
-
Vicky Lokhande
-
Vishal Ingle
-
B
Ranjana Lute
-
-
Monika Bhalerao
-
C
Radha Ingle
-
-
Farin Pathan
-
D
Sachin Misal
Nitin Kalaskar
Babasaheb Hivrale
Shaikh Abbas
Shaikh Latif
-----------------------
Prabhag 10
A
Surekha Sanap
Pratibha Jaiswal
Vandana Rithe
-
Ambika Pakhale
B
Archana Chaudhary
-
Prajakta Bhale
-
-
C
Ganesh Navandar
Tejas Vyavahare
Ravindra Tangde
-
-
D
Shivaji Dandge
Anil Jaiswal
Prithviraj Rathod
-
Sachin Tangde
Prabhag 11
A
Vishwanath Swam
Badrinath Thombare
Madhukar Waghmare
Sopan Bangar
-
B
Madhuri Deshmukh
Savita Telore
Chhaya Devraj
Anjana Gavai
-
C
Meena Kharat
Shubhangi Kulkarni
Deepika Deshmukh
-
-
D
Mayur Vanjari
Shubham Pawar
Virbhadra Gadage
-
-
Prabhag 12
-
-
-
Mo. Hamida Ishak
Anjum Bano Jalil
B
-
-
-
Khan Rahima Begum
-
C
-
-
-
Sayyad Hamid Rashid
-
D
-
-
-
Momin Aziz Khan
-
Prabhag 13
A
-
-
-
Nusrat Khan
Patel Sheikh Salim
B
-
-
-
Khan Durrani Anam
-
C
-
-
Rajashri Pophale
-
-
D
-
-
Sheikh Babu Karim
Patel Salim Shamsher
-
Prabhag 14
-
-
-
Pratibha Takalkar
-
B
-
-
-
Khan Mustaq Rafiq
-
C
-
-
-
Bano Begum A. Sattar
-
D
-
-
-
Khan Anwar Ali
-
Prabhag 15
A
Banti Chavariya
Milap Chavariya
Sachin Khaire
Vijeta Chavariya
-
B
Vyas Jayshri
Prajakta Pardeshi
Sonal Jaiswal
-
-
C
Monali Patni
Preeti Totla
Redlon Rina
Nishigandha Ingle
D
Mithun Vyas
Rishikesh Jaiswal
Lakshminarayan Bakharia
Pramod Narvade
Prabhag 16
A
Sangita Sangale
Sushma Yadgire
Johrabi Khan
Jyoti Thakre
-
B
Raju Wadekar
Arjun Perkar
Shivaji Aapre
Haji Isa Qureshi
-
C
Asha Bhalerao
Huliye Sulochana
Yashoda Katkate
Vishakha Nillawar
-
D
Rameshwar Bhadve
Manoj Ballal
Rajendra Danve
Mayur Sonvane
Shaikh Naimuddin
Prabhag 17
A
Seema Salve
Asmita Jadhav
Aruna Jadhav
Aarti Pradhan
-
B
Anil Makariye
Santosh Bade
Ashfaq Qureshi
Salim Qureshi
-
C
Kirti Shinde
-
Vandana Kulkarni
-
-
D
Samir Rajurkar
Kunal Marathe
Vinayak Deshmukh
Ulhas Narvade
-
Prabhag 18
A
Mayuri Barthune
Harshada Shirsat
-
-
Varsha Sonvane
B
Sanjay Barwal
Abhijeet Jivanwal
Deepak Tambe
-
-
C
Manisha Bhansali
Chhaya Waghchore
Shaikh Meraj Begum
-
-
D
Mandip Pardeshi
Raju Rajput
Nitin Pawar
-
-
Prabhag 19
A
Chandrakant Hivrale
Anil Birare
Ranjit Dabhade
-
-
B
Shilparani Wadkar
Savita Dongaokar
Swati Ratnaparkhi
-
-
C
Burande Shobha
Halnor Sumitra
Sujata Gaikwad
-
-
D
Sanjay Joshi
Bhavesh Saraf
-
-
Satinder Singh Oberoi