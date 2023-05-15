Tarannum gets Ph D in Pharmacy
By Lokmat English Desk | Published: May 15, 2023 08:55 PM 2023-05-15T20:55:02+5:30 2023-05-15T20:55:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) has conferred Ph D upon Tarannum Shaikh Rashid (Pathan) in Pharmacy. ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) has conferred Ph D upon Tarannum Shaikh Rashid (Pathan) in Pharmacy.
She submitted her thesis titled ‘Green Synthesis of Metallic Nanoparticles and its Application’ under the guidance of Dr Aquil-Ur-Rahim Siddiqui, Research Guide and Associate Professor, Shree Bhagwan College Of Pharmacy.Open in app