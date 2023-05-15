Tarannum gets Ph D in Pharmacy

By Lokmat English Desk | Published: May 15, 2023 08:55 PM 2023-05-15T20:55:02+5:30 2023-05-15T20:55:02+5:30

Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) has conferred Ph D upon Tarannum Shaikh Rashid (Pathan) in Pharmacy. ...

Tarannum gets Ph D in Pharmacy | Tarannum gets Ph D in Pharmacy

Tarannum gets Ph D in Pharmacy

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Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (BAMU) has conferred Ph D upon Tarannum Shaikh Rashid (Pathan) in Pharmacy.

She submitted her thesis titled ‘Green Synthesis of Metallic Nanoparticles and its Application’ under the guidance of Dr Aquil-Ur-Rahim Siddiqui, Research Guide and Associate Professor, Shree Bhagwan College Of Pharmacy.

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