Traffic diversion announced for Kachner yatra

Lokmat News Network

Chhatrapati Sambhajinagar

The Chikalthana police have issued a traffic diversion notice in view of the Shri 2008 Chintamani Parshwanath Digambar Jain Atishay Kshetra Kachner Yatra, to be held from November 4 to 6, 2025 at Mauje Kachner. The pilgrimage is expected to draw lakhs of devotees arriving on foot and in private vehicles, creating the possibility of heavy traffic congestion and accidents on connecting routes.

To ensure smooth traffic flow and prevent mishaps, police have diverted all heavy vehicles from the usual routes between 6 pm on November 4 and midnight on November 6. According to the order, heavy vehicles traveling on the Jalna–Karmad–Kachner–Bidkin–Dahegaon Phata–Chhatrapati Sambhajinagar–Ahmednagar route will now be diverted via the Jalna–Karmad–Kachner Kaman–Solapur–Dhule Highway–A.S. Club–Chhatrapati Sambhajinagar–Ahilyanagar Highway. Similarly, those returning from Ahilyanagar to Jalna should take the Ahilyanagar–A.S. Club–Solapur Highway–Kachner Kaman–Karmad–Jalna Highway instead of the earlier Dahegaon Phata–Bidkin–Kachner route. Police have appealed to motorists to follow the diversion and cooperate with traffic authorities during the yatra period.