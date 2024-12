मनक्षिया कोटेड मेटल्स अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेडने प्रिफरेंशियल इश्यूच्या माध्यमातून ₹134.55 कोटी उभारण्याची योजना जाहीर केली

मुंबई , 3 डिसेंबर: मनक्षिया कोटेड मेटल्स अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (NSE: MANAKCOAT, BSE: 539046), उच्च गुणवत्ता असलेल्या कोटेड मेटल उत्पादनांचा प्रमुख निर्माता आणि निर्यातक, ने ₹134.55 कोटी उभारण्यासाठी एक प्रिफरेंशियल वॉरंट इश्यू मंजूर केल्याची घोषणा केली आहे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सने 2 डिसेंबर 2024 रोजी आपल्या बैठकीत ₹65 प्रति वॉरंट दराने 2,07,00,000 वॉरंट जारी करण्यास मंजुरी दिली. हा निर्णय कंपनीच्या क्षमतेच्या विस्तारासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान अद्यतनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना पाठिंबा देईल.

उभारलेली रक्कम तंत्रज्ञान अद्यतन प्रकल्पासाठी वापरली जाईल, ज्याद्वारे कंपनी अलु-झिंक कोटेड स्टील उत्पादने तयार करणार आहे. उत्पादन क्षमता 132,000 MTPA पासून 180,000 MTPA पर्यंत वाढवली जाईल, ज्यामुळे उत्पादनात 36% वाढ होईल आणि त्यानुसार महसूलही वाढेल. कंपनीने जाहीर केलेली CAPEX योजनेत एक पुढील इंटीग्रेशन प्रकल्प देखील समाविष्ट आहे, ज्याद्वारे कंपनी एक नवीन आणि अत्याधुनिक स्टील कॉईल कोटिंग लाइनमध्ये गुंतवणूक करणार आहे, ज्यामुळे प्री-पेंटेड स्टीलची क्षमता 86,000 MTPA पासून वाढवून 236,000 MTPA होईल. त्याचबरोबर एक हिस्सा कार्यशील भांडवल चक्राची सुधारणा करण्यासाठी आणि चरणबद्ध पद्धतीने एक कॅप्टिव सोलर पॉवर प्लांट स्थापनेसाठी राखीव ठेवला जाईल, ज्यामुळे कंपनीच्या शाश्वत आणि ऊर्जा कार्यक्षम पद्धतींविषयीच्या प्रतिबद्धतेचा प्रत्यय येईल.

या रणनीतिक निर्णयामुळे कंपनीला अधिक मूल्यवर्धित आणि प्रीमियम उत्पादनांकडे जाण्याचा फायदा होईल, ज्यामुळे उच्च मार्जिन मिळतील आणि उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल. विस्तारित क्षमतेसह आणि ऊर्जा कार्यक्षमता लक्षात घेत, कंपनीचा उद्देश वाढत्या बाजाराच्या मागणीला अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करणे आहे, तसेच तिचा कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे आहे.

या यशावर टिप्पणी करताना श्री. करण अग्रवाल, व्होल टाईम डायरेक्टर, मनक्षिया कोटेड मेटल्स अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी सांगितले, “आम्ही प्रिफरेंशियल इक्विटी वॉरंट इश्यूच्या मंजुरीची घोषणा करण्यात आनंदी आहोत, जे आमच्या विकास आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यास महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. उभारलेली रक्कम आमच्या उत्पादन क्षमतेला मोठ्या प्रमाणावर विस्तार देईल, विशेषतः अलु-झिंकमध्ये, जे आम्हाला बाजारातील वाढती मागणी अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करण्यास मदत करेल. हा विस्तार आमच्या ऑपरेशन्सला अधिक सुलभ करेल, नफ्यात वाढ होईल आणि आम्ही आमच्या ग्राहकांना उच्च दर्जाचे उत्पादने प्रदान करत राहू.

आमच्या कार्यशील भांडवल चक्राची सुधारणा केल्यामुळे आम्ही तरलता सुधारू आणि वित्तीय लवचीकता मजबूत करू. चरणबद्ध पद्धतीने कॅप्टिव सोलर पॉवर प्लांटचा विकास हे केवळ आमच्या शाश्वततेच्या उद्दिष्टांचा पाठिंबा देणार नाही, तर दीर्घकालीन ऊर्जा खर्च कमी करण्यास देखील मदत करेल. वाढवलेल्या उत्पादन क्षमतेसह, हे उपक्रम बाजारातील स्थितीला बळकट करतील, कार्यक्षमता वाढवतील आणि स्पर्धात्मकता सुनिश्चित करतील, सर्व गोष्टी पर्यावरणासाठी सकारात्मक योगदान देतील.”

मनक्षिया कोटेड मेटल्स अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड विषयी:

मनक्षिया कोटेड मेटल्स अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (MCMIL) उच्च गुणवत्ता असलेल्या कोटेड मेटल उत्पादनांचा प्रमुख निर्माता आणि निर्यातक आहे, ज्यामध्ये प्री-पेंटेड गॅल्वनाइज्ड स्टील आणि गॅल्वनाइज्ड स्टीलचा समावेश आहे. हे उत्पादने निर्माण, ऑटोमोबाईल, उपकरणे आणि सामान्य अभियांत्रिकी उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात.

कच्छ, गुजरातमध्ये स्थित आपल्या अत्याधुनिक सुविधेपासून कार्यरत असलेल्या MCMIL ने महत्त्वपूर्ण बंदरांच्या जवळची रणनीतिक स्थान निवडली आहे, जेणेकरून घरगुती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारांसाठी कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित होईल. कंपनीच्या दोन उत्पादन संयंत्रांचा, चार शाखा कार्यालयांचा आणि भारतभर तीन स्टॉक यार्ड आणि सेवा केंद्रांचा समावेश आहे, आणि ती गुणवत्ता आणि ग्राहकाच्या विविध गरजांना पूर्ण करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. नवप्रवर्तन, गुणवत्ता आणि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोनासाठी प्रसिद्ध असलेली MCMIL जागतिक बाजाराच्या मागण्यांना अनुरूप अशी मूल्यवर्धित स्टील उत्पादने उपलब्ध करणार आहे.

अधिक माहितीकरिता लॉग ऑन करा: https://www.manaksiacoatedmetals.com/

H1 FY25 मध्ये, कंपनीने ₹372 कोटींचे स्टँडअलोन एकूण महसूल, ₹29 कोटी EBITDA आणि ₹5 कोटी निव्वळ नफा नोंदवला आहे.

अस्वीकृती:

या दस्तऐवजात काही निवेदनं ऐतिहासिक तथ्यांच्या रूपात नसून, ते भविष्यसूचक निवेदनं आहेत. अशा भविष्यसूचक निवेदनांना काही धोके आणि अनिश्चिततांचा धोका असतो, जसे की सरकारी निर्णय, स्थानिक, राजकीय किंवा आर्थिक घटना, तंत्रज्ञान धोके आणि इतर अनेक घटक, ज्यामुळे वास्तविक परिणाम संबंधित भविष्यसूचक निवेदनांपासून वेगळे असू शकतात.

अधिक माहितीसाठी कृपया संपर्क करा:

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अ‍ॅडवायझर

किरिन अ‍ॅडवायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड

सुनील मुद्गल – डायरेक्टर

sunil@kirinadvisors.com

www.kirinadvisors.com

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor