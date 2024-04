Javed Habib, Supriya Sule Named Among 40 Star Campaigners in Sharad Pawar-led NCP List for Maharashtra Lok Sabha Election 2024

The Nationalist Congress Party (Sharad Pawar) on Tuesday released the list of 40-star campaigners for a party for the upcoming Lok Sabha elections in Maharashtra. Campaigners include celebrity hairstylist Javed Habib, NCP-SCP party chief Sharad Pawar, Supriya Sule, Jayant Patil, Anil Deshmukh, Jitendra Awhad, Rohit Pawar and other party leaders.

Check the Full List Here

Check Names of NCP-SCP Star Campaigners Lok Sabha Election 2024:

1 Sharad Pawar

2 Supriya Sule

3 P.C. Chacko

4 Jayant Patil

5 Fauzia Khan

6 Amol Kolhe

7 Anil Deshmukh

8 Eknath Khadse

9 Jitendra Awhad

10 Vandana Chauhan

11 Dheeraj Sharma

12 Siraj Mehndi

13 Shabbir Vidrohi

14 Sonia Doohan

15 Rajesh Tope

16 Yashwant Gosavi

17 Balasaheb Patil

18 Rohit Pawar

19 Parth Polke

20 Jaydev Gaikwad

21 Ashok Pawar

22 Shashikant Shinde

23 Arun Lad

24 Prajakt Tanpure

25 Sunil Bhusara

26 Naseem Siddiqui

27 Vikas Lavande

28 Rohit R. Patil

29 Raju Awale

30 Rohini Khadse

31 Mehboob Shaikh

32 Prakash Gajbhiye

33 Ravi Varpe

34 Pandit Kamble

35 Narendra Verma

36 Raj Rajapurkar

37 Sanjay Kalbande

38 Javed Habib

39 Kumari Sakshana Salgar

40 Kumari Pooja More