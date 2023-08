Defending champ SNG girls move on

In a one-sided encounter SNG overcame Gurudeonagar Krida Mandal(GKM) 38-23. The quarterwise score in favour of SNG was 2-7, 8-6, 7-8, 11-2. Thanks to Samruddhi Kotriwar (15) and Rishika Dhawal(14) who displayed outstanding performance.

In other matches, DKM overcame Nagpur Amateur Sports Association NASA)33-16. UBA recorded an easy 26-8 win over Spartan. PBG downed HKM 20-13.

RESULTS (DAY2)

GIRLS: UBA (Ridima Banode 11) bt Spartan (Neharika Deoghare 4) 26-8 (8-3, 3-4, 13-1, 2-0);

PBG (Asawari Hazare 7) bt HKM (Prashika Jawade 4) 20-13 (11-6, 3-2, 3-2, 3-3); SNG (Samruddhi Kotriwar 15, Rishika Dhawal 14) bt GKM (Kaveri Golhar 9) 38-23 (12-7, 8-6, 7-8, 11-2); DKM (Meehira Dhote 19, Nandini CHandak 8) bt NASA (Hital Guddhe 9) 33-16 (6-6, 11-2, 7-4, 9-4); ABC (Trupti Wadkar 6) bt ESKM (Trupti Thool 2) 9-6 (3-4, 2-0, 1-0, 3-2);

BOYS: HKM (Ram Kadu 14, Vivaan Sangar 9) bt PBG (Tanmay Selokar 15) 43-22 (15-10, 18-2, 6-4, 4-6); UBA-A (Swanand Jichkar 25) bt NYSS (Raghav Shrirao 8) 47-14 (12-2, 6-4, 15-6, 14-2); GKM-A (Tejas Talmale 12) bt PKM (Atharva H 10) 31-12 (16-4, 2-4, 10-4, 3-0);

SNG-A (Shashank Gadge 14, Guransh 8) bt Phoenix (Prassana Mahendrakar 8) 42-28 (11-3, 9-3, 9-13, 13-9