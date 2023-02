DKM 'A', SKS girls in semis

In the boys section,, DKM, ABC, NBYS, NASA'A' entered the quarters.

RESULTS

Girls (QF): DKM-A (Sameeksha Chandak 28, Meehira Dhote 13) bt NKM (Mitali Kohale 8) 60-10 (17-0, 12-4, 12-4, 19-2); SKS (Aasawari Raghote 8, Tanvi Telange 8) bt PBG (Simran Khapekar 9) 37-24 (3-1, 10-4, 14-8, 10-13);

Boys (Pre-QF): : DKM (Mohit Tiwari 15) bt ESKM (Harsh Bhujade 16) 51-31 (18-6, 7-10, 15-7, 11-8); ABC (Shashank Gadge 28) bt SNG-B (Arjun Dhume 12) 44-28 (9-10, 17-3, 13-10, 5-5); NBYS (Adarsh Shewde 13) bt Achiver’s (Sahil S 7) 59-14 (29-3, 16-7, 8-4, 6-5); NASA-A (Nikhil Vishwakarma 20, Sopan K 11) bt HKM-A (Devang Nagulwar 14, Samarth Kokate 12) 47-44 (17-8, 11-16, 4-6, 15-14)