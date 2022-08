DKM, SNG, SKS, GKM girls in SF

Dharampeth KridaMandal (DKM) along with Shivaji Nagar Gymkhana (SNG), Saraswati Kanya Sangh (SKS)B and Guurudeonagar Krida Mandal (GKM) girls entered the semis in the ongoing Junior Basketball Tournament at NBYS BajajNagar court on Monday.

DKM thrashed Spartan 41-0 whereas SNG downed HKM 38-6. SKS 'A' eliminated PLSC37-9. In a close encounter, GKM pipped PBG 16-14.

RESULTS (all quarterfinals)

Girls: DKM (Sneha Khandelwal 8, Avani Banthia 6) bt Spartan 41-0 (18-0, 9-0, 8-0, 6-0);

SNG (Saee Deshmukh 19, Gunjan Mantri 12) bt HKM (Naisha Barahate 5) 38-6 (8-0, 12-3, 8-2, 10-1);

SKS-A (Devika Thakre 11, Asawari Raghote 9) bt PLSC (Aastha Koshla 4) 37-9 (7-0, 6-4, 10-3, 14-2);

GKM (Eshika Jivtode 6, Akshita Ghosekar 4) bt PBG Simran Khapekar 8) 16-14 (6-1, 4-4, 0-2, 6-7)