GKM girls reign supreme

Earlier in the semis, GKM defeated HKM 43-31 whereas DKM got the better of SNG 39-6.

RESULTS

Girls (Final): GKM (Palak Panchbudhe 22, Radha Hiwse 9) bt DKM (Netra Damke 12, Pankhudi Bade 6) 34-25 (10-4, 2-5, 12-10, 10-6)

Third place HKM (Indrayani Muley 11, Maithili Manokar 11) bt SNG (Dyananda Shairey 22) ;38-26 (14-10, 11-2, 6-9, 7-5);

Semis: GKM (Palak Panchbudhe 23, Radha Hiwase 13) bt HKM (Indrayani Muley 16, Maithili Mandaokar 8) 43-31 (0-8, 12-0, 12-12, 19-11); DKM (Pankhudi Bade 14, Sara Gulalkari 12) bt SNG (Dnyanada Shairey 5) 39-6 (12-2, 11-1, 14-3, 2-0)

Boys (Third Place) SNG (Sachman Bedi 12) bt NSCA (Samyak Kamble 5)43-14 (14-7, 13-4, 10-1, 6-2).

Boys semis: PBG (Vedant Karambe 28) bt NSCA Somalwar (Samyak Kamble 7) 41-25 (15-6, 3-2, 11-10, 12-7); GKM (Om Bhabre 10) bt SNG (Soham Deodhar 8) 30-27 (11-10, 2-0, 6-4, 12-13)