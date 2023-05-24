Nagpur to play opener against Ratnagiri

By Lokmat English Desk | Published: May 24, 2023 07:30 PM 2023-05-24T19:30:01+5:30 2023-05-24T19:30:01+5:30

Team: Saket Gajbhiye, Swarit Waghmare, Darshil Kapse, Priyanshu Tiwari, Sufiyan Maniyar, Virat Waghaye, Saransh Sontakke, Azaan Khan, ...

Nagpur to play opener against Ratnagiri | Nagpur to play opener against Ratnagiri

Nagpur to play opener against Ratnagiri

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Team: Saket Gajbhiye, Swarit Waghmare, Darshil Kapse, Priyanshu Tiwari, Sufiyan Maniyar, Virat Waghaye, Saransh Sontakke, Azaan Khan, Asad Akbani, Dipanshu Chaple, Rishi Agrawal, Abhimanyu Bhojne, Rushikesh Kukadkar

Adel Patpalliwar, Ayush Bopche, Aryan Dhawne, Gaurang Lanjewar and Praneel Ghoshal.

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Tags : Priyanshu tiwari Priyanshu tiwari Azaan khan