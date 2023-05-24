Nagpur to play opener against Ratnagiri
By Lokmat English Desk | Published: May 24, 2023 07:30 PM 2023-05-24T19:30:01+5:30 2023-05-24T19:30:01+5:30
Team: Saket Gajbhiye, Swarit Waghmare, Darshil Kapse, Priyanshu Tiwari, Sufiyan Maniyar, Virat Waghaye, Saransh Sontakke, Azaan Khan, ...
Team: Saket Gajbhiye, Swarit Waghmare, Darshil Kapse, Priyanshu Tiwari, Sufiyan Maniyar, Virat Waghaye, Saransh Sontakke, Azaan Khan, Asad Akbani, Dipanshu Chaple, Rishi Agrawal, Abhimanyu Bhojne, Rushikesh Kukadkar
Adel Patpalliwar, Ayush Bopche, Aryan Dhawne, Gaurang Lanjewar and Praneel Ghoshal.Open in app