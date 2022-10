NASA. DKM, SNG girls in QF

Nagpur

Host Nagpur Amateur Sports Association (NASA) along with Dharampeth Krida Mandal DKM), Shivaji Nagar Gymkhana (SNG) and Gurudeonagar Krida Mandal (GKM) girls entered the quarterfinals in the ongoing Sub-Junior Basketball Championship organised by Nagpur District Basketball Association (NDBA) on Wednesday.

In the boys section, Pawanbhoomi Krida Mandal (PKM) and PBG entered the last eight stage.

RESULTS

GIRLS: DKM (Anandi Sonawane 22, Rudrani Dravekar 5) bt Spartan (Neharik Deoghare 4) 26-6 (9-4, 7-0, 0-0, 10-2); GKM (Dhabi Pethe 4, Palak Panchbudhe 4) bt PKM (Samapada Kalamdhad 4) 19-6 (2-0, 9-0, 6-2, 2-4); NASA (Vidhi Gatlewar 14, Ashlesha Dabhadkar 12) bt SKM (Anagha Dharme 2) 35-2 (4-2, 19-0, 8-0, 4-0); SNG (Arya Dagwar 14, Anvi Bhongde 6) bt SKM (Prasiddhi Sonkar 4) 24-7 (6-3, 6-4, 6-0, 6-3);

BOYS (PQF): PKM (Raghav Sant 8, Ritvij Wankhede 6) bt NSCA (Mohit Gupta 6) 17-15 (8-4, 2-3, 3-4, 4-4); PBG (Gandharva Naik 12, Dhairya Gupta 8) bt NBYS (Javish Biswas 7) 32-8 (16-4, 3-0, 3-0, 10-4)

s