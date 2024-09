Nehal, Priya, Mugdha in QF

The tournament is organised by GH Raisoni Sports and Cultural Foundation & Nagpur District

Badminton Association under the auspices of Maharashtra Badminton Association.

In the women's singles round of 16, Nehal made a light work of Washim girl Siddhi Gawande15-5, 15-7. Priya Bhardwaj (NGP) recorded hard-fought victory over Manshree Rane 15-8, 17-15 whereas Garima Murkey (WAR) thrashed Parisa Meshram (NGP) 15-0,15-2. Mugdha Sawarkar (NGP) entered the quarters defeating Kinjal Niwarti (WAR) 15-7,15-5. Bhumi Lalka overcame Chandrapur's Priya Shrivastava 15-2, 15-4 .

Results

Women's singles round of 16: Nehal Gosavi ( NGP) bt Siddhi Gawande (WASH) 15-5,15-7 ; Priya Bhardwaj (NGP) bt Manshree Rane (NGP) 15-8, 17-15 ; Ditisha Somkuwar (NGP) walkover against Mayura Chawre, Tinku Ninave (NGP) walkover against Kanak Pawar, Garima Murkey (WAR) bt Parisa Meshram (NGP) 15-0,15-2 ; Mugdha Sawarkar (NGP) bt Kinjal Niwarti (WAR) 15-7,15-5 ; Tejaswi Harkare (NGP) walkover against Kashish Budhwani (NGP), Bhumi Lalka (NGP) bt Priya Shrivastava (CHA) 15-2, 15-4 .

Men's doubles round of 32: Ashok Kapta and Harish Paliwal (NGP) bt Pushkar Yeole and Soham Girhe (NGP) 15-8, 15-10; Atull Harde and Rudra Kachare (BUL) bt Ishant Ramteke and Shaharukh Khan (CHA) 15-9, 15-7 ; Ameya Bansod and Ankit Rathi (NGP) bt Rajkumar Kare

(SNG) and Tushar Joshi (NGP) 15-6, 15-7 ; Aaryan Sadhankar and Jeeva Pillai (NGP) bt Amit Patil and Siddharth Thakre (NGP) 15-2 15-4; Aryan Kumbhalwar and Mihir Sharma (GON0 bt Prakash Raichandani and Prashant Khokhle (NGP) 15-10, 15-8; Aashish Rajput and Jatin Singh Parmar (NGP) bt Gaurav Yadav and Shravankumar Natragi (CHA) 15-5, 15-8; Anshul Jadhav and Varad Hinge (BUL) bt Alex Wittke and Kevin Durai (NGP) 15-8, 15-9 ; Deepak Manglani and Tekendra Sanodiya (NGP) bt Mahendra Wankhede and Sanket Wekhande (CHA) 15-0,15-10 ; Malhar Joshi and Sanvik Chaudhari (NGP) bt Anand Dhingra and Chirag Agrawal (NGP) 15-8, 15-10; Aman Gedam (YAV) and Kishan Kumar (CHA) bt Himanshu Modak and Prajwal Bahadure (NGP) 15-3, 15-5 ; Sourabh Kerhalkar and Vedit Chokhani (NGP) bt Prem Varma and Yashraj Chintawar (CHA) 15-8, 15-5.