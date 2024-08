Nishika, Nehal enter final

In the semis, Nishika Gokhe defeated Bhumi Lalka 21-10, 21-8 whereas Nehal Gosavi trounced Ananya Durugkar 21-16, 21-12. In the men's singles category, NabeelAhmed, Gandhar Nawale, Ojas Gedam and PRanay Gadewar stormed into semis.

ResultsWomen's singles SF: Nishika Gokhe (1) bt Bhumi Lalka 21-10, 21-8 ; Nehal Gosavi bt Ananya Durugkar 21-16, 21-12.Men's singles QF: Nabeel Ahmed bt Aashish Rajput 21-8, 19-21, 21-18 ; Gandhar Nawale bt Harshit Nerkar 21-19, 21-19; Ojas Gedam bt Devesh Jena 21-13, 21-16; Pranay Gadewar bt Chunharmeet Sokhi 21-23, 21-15, 21-17 .

Mens' doubles SF: Gaurav Rege and Hriday Deshmukh bt Aashish Rajput and Chunharmeet Sokhi 21-9, 21-8; Devesh Jena and Shashank Kulal bt Amay Makode and Ojas Gedam (2) 21-13, 28-26 .

Women's doubles semis: Ananya Durugkar and Nehal Gosavi bt Ditisha Somkuwar and Fizza Akbani 21-14, 21-10 ; Kripi Sajwan and Sophia Simon bt Nishika Gokhe and Vaidehi Gokhe 12-21, 21-19, 21-9

U-19 girls SF: Ditisha Somkuwar (1) bt Pinak Rokde 21-7, 19-21, 21-14 ; Fizza Akbani bt Shreeja Wankhede 21-19, 22-24, 21-19 .

U-19 boys singles: Pranay Gadewar bt Aaryan Sadhankar 21-16, 21-12; Jeeva Pillai bt Adityasingh Chouhan 28-26, 21-10 .